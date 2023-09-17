НАТО хоче збільшити виробництво боєприпасів: яка причина

НАТО наполягає на розширенні оборонного виробництва, яке повинно задовольняти інтереси країн Альянсу та відповідати запитам на допомогу з боку України

Керівник військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер з Нідерландів, закликав збільшити приватні інвестиції в оборонні компанії країн Альянсу, що виробляють боєприпаси. Про це повідомляє «Голос Америки».

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Він відмітив, що у світі спостерігається різке зростання цін на військову техніку та боєприпаси, що веде до ситуації, коли НАТО, витрачаючи ті ж самі кошти, отримує менше потужностей, ніж раніше.

«Це означає, що ми не можемо бути впевнені в тому, що збільшення витрат на оборону дійсно призведе до підвищення рівня безпеки», – заявив він.

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Саме тому НАТО наполягає на розширенні оборонного виробництва, яке повинно задовольняти інтереси країн Альянсу та відповідати запитам на допомогу з боку України, оскільки Київ щодня в середньому витрачає 10 тисяч снарядів.

Бауер закликає до збільшення приватних інвестицНАТО наполягає на розширенні оборонного виробництва, яке повинно задовольняти інтереси країн Альянсу та відповідати запитам на допомогу з боку Україниій у сектор оборони для посилення виробничих потужностей. Він також закликає пенсійні фонди та банки припинити вважати інвестиції у сектор оборони неетичними.

«Довгострокова стабільність має превалювати над короткостроковими прибутками. Як ми бачимо на прикладі України, війна - це подія, яка торкається всього суспільства», – заявив адмірал.

Зокрема він закликав керівників військових підприємств прискорити нарощування виробничих потужностей.

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Раніше повідомлялося, що Болгарія веде переговори із союзниками по НАТО про те, як реагувати на часткову блокаду Росією чорноморської виключної економічної зони.

Нагадаємо, раніше Болгарія заявляла, що не виключає зіткнення НАТО та Росії у Чорному морі.