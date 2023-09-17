Головна Світ Соціум
search button user button menu button

НАТО хоче збільшити виробництво боєприпасів: яка причина

Діана Гасюк
glavcom.ua
НАТО хоче збільшити виробництво боєприпасів: яка причина
фото з відкритих джерел

НАТО наполягає на розширенні оборонного виробництва, яке повинно задовольняти інтереси країн Альянсу та відповідати запитам на допомогу з боку України

Керівник військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер з Нідерландів, закликав збільшити приватні інвестиції в оборонні компанії країн Альянсу, що виробляють боєприпаси. Про це повідомляє «Голос Америки».

Він відмітив, що у світі спостерігається різке зростання цін на військову техніку та боєприпаси, що веде до ситуації, коли НАТО, витрачаючи ті ж самі кошти, отримує менше потужностей, ніж раніше.

«Це означає, що ми не можемо бути впевнені в тому, що збільшення витрат на оборону дійсно призведе до підвищення рівня безпеки», – заявив він.

Саме тому НАТО наполягає на розширенні оборонного виробництва, яке повинно задовольняти інтереси країн Альянсу та відповідати запитам на допомогу з боку України, оскільки Київ щодня в середньому витрачає 10 тисяч снарядів.

Бауер закликає до збільшення приватних інвестицНАТО наполягає на розширенні оборонного виробництва, яке повинно задовольняти інтереси країн Альянсу та відповідати запитам на допомогу з боку Україниій у сектор оборони для посилення виробничих потужностей. Він також закликає пенсійні фонди та банки припинити вважати інвестиції у сектор оборони неетичними.

«Довгострокова стабільність має превалювати над короткостроковими прибутками. Як ми бачимо на прикладі України, війна - це подія, яка торкається всього суспільства», – заявив адмірал.

Зокрема він закликав керівників військових підприємств прискорити нарощування виробничих потужностей.

Раніше повідомлялося, що Болгарія веде переговори із союзниками по НАТО про те, як реагувати на часткову блокаду Росією чорноморської виключної економічної зони. 

Нагадаємо, раніше Болгарія заявляла, що не виключає зіткнення НАТО та Росії у Чорному морі.

Читайте також: Заступник міністра економіки Олексій Соболев: Членство у НАТО – наша економічна політика №1
Теги: зброя НАТО боєприпаси війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія ніколи не приходить, щоб зробити комусь краще
Росія хоче, щоб Україна перетворилася на знелюднену територію
27 серпня, 18:20
Сили російської ППО нібито знищили безпілотник літакового типу
Москву знову атакував дрон: росіяни з переляку закрили аеропорт
21 серпня, 08:04
На Запорізькій АЕС присутня важка військова техніка окупантів
Окупанти провели навчання з важкою технікою на території Запорізької АЕС (відео)
2 вересня, 08:11
Везли кота командувача двома гелікоптерами. Окупант розповів про «бойові» завдання (відео)
Везли кота командувача двома гелікоптерами. Окупант розповів про «бойові» завдання (відео)
4 вересня, 21:44
Від початку доби окупанти запустили ударні дрони у кілька хвиль
Окупанти спрямували дрони-камікадзе ще на дві області
4 вересня, 06:31
Членство України в НАТО стане основним гарантом для бізнесу
Мінекономіки визначило головного гаранта для бізнесу в Україні
7 вересня, 14:54
Протягом минулої доби відбулося понад 30 бойових зіткнень
Українські сили витісняють окупантів на Донеччині: Генштаб назвав район
11 вересня, 07:13
США передають України боєприпаси зі збідненим ураном
США передають України боєприпаси зі збідненим ураном
6 вересня, 20:31
«Мінськ» був побудований на корабельні Stocznia Polnocna у Гданську у 1983 році
Удар по кораблю «Мінськ» у Севастополі: з'явилося перше відео пошкодженого судна
14 вересня, 20:36

Соціум

Безпілотник атакував Орловську область РФ: загорілась нафтобаза
Безпілотник атакував Орловську область РФ: загорілась нафтобаза
НАТО хоче збільшити виробництво боєприпасів: яка причина
НАТО хоче збільшити виробництво боєприпасів: яка причина
У Москві неспокійно: мер скаржиться на атаку безпілотника
У Москві неспокійно: мер скаржиться на атаку безпілотника
Депортація очільника Sputnik із Молдови. ЗМІ дізналися, ким є Денісов
Депортація очільника Sputnik із Молдови. ЗМІ дізналися, ким є Денісов
Літак італійських військово-повітряних сил упав на машину з дітьми
Літак італійських військово-повітряних сил упав на машину з дітьми
Випивали і посварилися: у Росії через вибух гранати загинули троє військових
Випивали і посварилися: у Росії через вибух гранати загинули троє військових

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
39K
Окупанти виявили зрадника в компанії з виробництва дронів
28K
Шойгу показав Кім Чен Ину «Кинджал» (фото, відео)
22K
Шевченко повторив свій хитрий трюк, забивши гол у ворота італійця (відео)
18K
Наступ триває. Відкрилась нова гаряча точка боїв
13K
«Українській слід» у біографії Уткіна: що пов'язує ватажка ПВК «Вагнер» з Україною
9815
Пожежа в РФ, суд збільшив розмір застави Коломойському: головне за ніч

Новини

У Києві та низці областей оголошена повітряна тривога
Сьогодні, 04:42
17 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:32
Радник прем‘єр-міністра оцінив стан підготовки обленерго до зими
Вчора, 11:05
ЗСУ просуваються на двох напрямках: Генштаб назвав райони, де є успіх
Вчора, 07:35
В Україні стане прохолодніше: прогноз погоди на 16 вересня
Вчора, 05:22
16 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту