Американські війська прибудуть до Литви для військових навчань біля кордонів Білорусі



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Разом з військами США 14-25 вересня в щорічних навчаннях візьмуть участь до 1000 військовослужбовців і військових літаків з Франції, Італії, Німеччини, Польщі та інших країн

У навчаннях візьмуть участь 500 американських військовослужбовців і 40 транспортних засобів, таких як танки Abrams і бронетранспортери Bradley

Американські війська і танки прибудуть в Литву у п'ятницю для двомісячних військових навчань біля кордону з Білоруссю. Про це повідомляє агентство Reuters.

Литва повідомила, що американські війська будуть перекинуті з Польщі для проведення заздалегідь запланованих військових навчань, що мають оборонний характер і не спрямовані проти її сусідів, в тому числі Білорусі.

Зазначається, що наразі війська США прибудуть раніше і залишаться на довше, ніж анонсував литовський уряд до початку протестів у Білорусі.

Представник литовської армії повідомив, що у навчаннях у п'ятницю візьмуть участь 500 американських військовослужбовців і 40 транспортних засобів, таких як танки Abrams і бронетранспортери Bradley.

29 липня міністр оборони Литви Раймундас Каробліс повідомляв, що у вересні Сполучені Штати відправлять свій контингент - від 300 до 1000 солдатів - для двотижневих навчань, які почнуться в середині місяця.

Представник литовської армії повідомив, що разом з військами США 14-25 вересня в щорічних навчаннях візьмуть участь до 1000 військовослужбовців і військових літаків з Франції, Італії, Німеччини, Польщі та інших країн.

Напередодні Лукашенко у своїх висловлюваннях не виключив перетворення Білорусі «в театр військових дій».

Нагадаємо, міністр оборони Білорусі описав сценарій зміни політичного курсу країни.

Як повідомлялося, Лукашенко заявив, що вперше за 25 років привів армію в повну бойову готовність.

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