Несправність літака глави Єврокомісії: Кремль прокоментував звинувачення

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
У Кремлі заперечили причетність РФ до збою GPS літака з главою Єврокомісії
колаж: glavcom.ua

Під час заходу на посадку борт, на якому перебувала фон дер Ляєн, втратив електронні навігаційні засоби

Кремль прокоментував інцидент із літаком президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, повідомляє «Главком».

Речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков заперечив припущення про те, що Росія причетна до несправності навігаційної системи літака, на борту якого перебувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

У коментарі виданню Financial Times, яке звернулося за відповіддю на звинувачення, Пєсков коротко заявив: «Ваше твердження некоректне».

Нагадаємо, літак із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн через збої в системі GPS був змушений 31 серпня приземлитися в аеропорту болгарського Пловдива, орієнтуючись за паперовими картами.

Зазначається, що під час заходу на посадку борт втратив електронні навігаційні засоби. За інформацією трьох обізнаних посадовців, інцидент розглядають як можливий прояв російського втручання.

За словами джерел, після години очікування в повітрі пілот ухвалив рішення здійснити посадку вручну, орієнтуючись на паперові карти. Болгарська служба організації повітряного руху у коментарі для Financial Times підтвердила факт інциденту.

Урсула фон дер Ляєн прямувала з Варшави до Пловдива, де мала зустрітися з прем’єр-міністром Болгарії Росеном Желязковим і відвідати завод із виробництва боєприпасів.

