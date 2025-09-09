Головна Світ Політика
search button user button menu button

Польща закриває кордон із Білоруссю: дата

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Польща закриває кордон із Білоруссю: дата
Прем’єр Польщі не зазначив, як довго будуть закриті кордони
фото з відкритих джерел

Туск: Ми закриємо кордони з Білоруссю, включаючи залізничні переходи

Польща закриє кордон з Білоруссю в ніч на 12 вересня, коли стартують російсько-білоруські навчання «Захід-2025». Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє «Главком» з посиланням на RMF24.

Прем’єр наголосив, що окрім самих військових маневрів, Росія та Білорусь здійснюють інші провокаційні дії як на території Польщі, так і поза її межами.

«У зв’язку з цим, з міркувань безпеки держави, ми закриємо кордони з Білоруссю, включаючи залізничні переходи, у зв’язку з маневрами «Захід», у четвер опівночі, з четверга на п’ятницю», – йдеться у заяві.

При цьому Туск не уточнив, на який термін залишатиметься закритим кордон.

Нагадаємо, Росія та Білорусь проведуть спільні стратегічні військові навчання «Захід-2025» з 12 по 16 вересня 2025 року. На них військові відпрацюють застосування ядерної зброї та ракет «Орєшник». 

Як відомо, кілька сотень військовослужбовців та кілька десятків одиниць техніки ЗС РФ прибули на територію Білорусі для участі у військових навчаннях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Держприкордонслужби Андрій Демченко.

До слова, РФ проводить спільні військові навчання із Білоруссю з метою нагнітання психозу, аби європейські партнери України зменшили тиск на країну-агресорку. Москва лякає європейців скупченням такої потуги на їхніх кордонах, і тим самим намагається зменшити допомогу Україні, відволікаючи їхні сили на східно-північний кордон НАТО. Україна, зі свого боку, також змушена відтягувати сили до свого північно-західного кордону. Таку думку у коментарі «Главкому» висловив директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський.

Зокрема, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов попередив про «шалену хвилю інформаційного загострення» з 12 вересня – тоді у Білорусі розпочнуться військові навчання «Захід-2025».

Читайте також:

Теги: Білорусь Польща

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Навроцький – президент Польщі з 6 серпня 2025 року
Чим небезпечна політика Навроцького
29 серпня, 13:27
Президент про переговори з партнерами: Наші аргументи чують
Президент про переговори з партнерами: Наші аргументи чують
9 серпня, 22:37
6 серпня, до Білорусі вже прибув перший ешелон із військовослужбовцями та технікою Російської Федерації
Міноборони Білорусі назвало дату спільних навчань із РФ
12 серпня, 12:58
Політика «купуй своє» б’є передусім по російському імпорту
Білоруська політика вдарила по російському імпорту – розвідка
16 серпня, 13:17
Лукашенко заявив, що Білорусь хоче виконати всі зобов’язання перед Іраном
Білорусь збирається посилити військову співпрацю з Іраном
20 серпня, 16:51
Російська уповноважена повідомила, що зустріч нібито відбулася за посередництва Білорусі
Росія заявила, що провела переговори з Україною в Білорусі
25 серпня, 06:50
Навроцький у роковини початку ІІ Світової вимагає репарацій від Німеччини
Навроцький у роковини початку ІІ Світової вимагає репарацій від Німеччини
1 вересня, 10:30
Італія не направлятиме свої війська в Україну
Три країни відмовились відправляти свої війська в Україну в рамках гарантій безпеки
5 вересня, 04:15
За словами речника МЗС, Польща буде всіляко підтримувати затриманого в Білорусі співгромадянина
Польща закликала своїх громадян негайно покинути Білорусь
5 вересня, 22:03

Політика

Польща закриває кордон із Білоруссю: дата
Польща закриває кордон із Білоруссю: дата
Арктична торгівля Росії зазнала фіаско – розвідка
Арктична торгівля Росії зазнала фіаско – розвідка
Кошта: Росія становить міжконтинентальну загрозу
Кошта: Росія становить міжконтинентальну загрозу
У Пензі через вибухи вийшли з ладу два газогони – ЗМІ
У Пензі через вибухи вийшли з ладу два газогони – ЗМІ
Посол України в Польщі закликав не обмежувати право українських дітей вивчати рідну мову
Посол України в Польщі закликав не обмежувати право українських дітей вивчати рідну мову
Влада Непалу зняла заборону на використання соцмереж після масових протестів із жертвами
Влада Непалу зняла заборону на використання соцмереж після масових протестів із жертвами

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
Сьогодні, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
Вчора, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua