Польща закриває кордон із Білоруссю: дата

Прем’єр Польщі не зазначив, як довго будуть закриті кордони

Туск: Ми закриємо кордони з Білоруссю, включаючи залізничні переходи

Польща закриє кордон з Білоруссю в ніч на 12 вересня, коли стартують російсько-білоруські навчання «Захід-2025». Про це повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє «Главком» з посиланням на RMF24.

Прем’єр наголосив, що окрім самих військових маневрів, Росія та Білорусь здійснюють інші провокаційні дії як на території Польщі, так і поза її межами.

«У зв’язку з цим, з міркувань безпеки держави, ми закриємо кордони з Білоруссю, включаючи залізничні переходи, у зв’язку з маневрами «Захід», у четвер опівночі, з четверга на п’ятницю», – йдеться у заяві.

При цьому Туск не уточнив, на який термін залишатиметься закритим кордон.

Нагадаємо, Росія та Білорусь проведуть спільні стратегічні військові навчання «Захід-2025» з 12 по 16 вересня 2025 року. На них військові відпрацюють застосування ядерної зброї та ракет «Орєшник».

Як відомо, кілька сотень військовослужбовців та кілька десятків одиниць техніки ЗС РФ прибули на територію Білорусі для участі у військових навчаннях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Держприкордонслужби Андрій Демченко.

До слова, РФ проводить спільні військові навчання із Білоруссю з метою нагнітання психозу, аби європейські партнери України зменшили тиск на країну-агресорку. Москва лякає європейців скупченням такої потуги на їхніх кордонах, і тим самим намагається зменшити допомогу Україні, відволікаючи їхні сили на східно-північний кордон НАТО. Україна, зі свого боку, також змушена відтягувати сили до свого північно-західного кордону. Таку думку у коментарі «Главкому» висловив директор військових програм Центру Разумкова Микола Сунгуровський.

Зокрема, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов попередив про «шалену хвилю інформаційного загострення» з 12 вересня – тоді у Білорусі розпочнуться військові навчання «Захід-2025».