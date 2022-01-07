ООН закликала дотримуватися прав людини у Казахстані

Організація виступає проти насильства влади до протестивуальників

ООН закликає сторони в Казахстані відмовитися від насильства і вважає неприйнятним вбивство співробітників поліції і демонстрантів. Про це заявив у п'ятницю на брифінгу офіційний представник генерального секретаря Всесвітньої організації Стефан Дюжаррік.

«Ми закликаємо всі залучені сторони проявляти стриманість, уникати насильства, використовувати мирні засоби при реагуванні на ситуацію, – сказав він. – Вбивство співробітників поліції та інших так само неприйнятно, як і вбивство демонстрантів».

ООН закликає дотримуватися у Казахстані права людини, заявили в офісі генсека.

ООН вважає, що застосування сили в Казахстані має бути пропорційним.

Нагадаємо, 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до глав країн Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) за допомогою в подоланні масових протестів. Токаєв назвав протести актом агресії.

Також президент Казахстану оголосив надзвичайний стан по всій країні.

Напередодні уряд Казахстану пішов у відставку, але протестувальникам цього мало.

5 січня у великих містах Казахстану почала активна фаза протестів. Тисячі казахів штурмували резиденцію президента в Алмати, а у столиці оголосили надзвичайний стан. Згодом протестувальники все ж захопили резиденцію президента Казахстану в Алмати.

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