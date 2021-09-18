Найбільше дерево на планеті вкрили «ковдрою» (фото)

Секвойю Генерал Шерман в Каліфорнії намагаються врятувати від масштабної лісової пожежі

Американські пожежники, яким зазвичай доводиться стикатися зі порятунком людський життів, зараз рятують дерева, а саме секвої. Про це повідомляє Los Angeles Times.

Пожежники працюють в національному парку «Секвойя» в штаті Каліфорнія, де розташований Гігантський ліс – гай найбільших дерев у світі, гігантських секвойядендронів.

Тут ростуть близько 2 тис. секвой, зокрема 83-метровий Генерал Шерман – це не лише найбільше дерево в обхваті (11 метрів біля основи), але й одне з найдавніших, оскільки його вік оцінюють у 2300-2700 років.

Парку загрожують дві лісові пожежі – «Колоні» і «Парадайз», або «Колонія» і «Рай» відповідно. Полум'я може досягти секвой вже найближчими днями – для боротьби з вогнем мобілізовано понад 350 пожежників, а також вертольоти і спеціальні літаки.

Рятувальники вже обгорнули кілька дерев, включаючи Генерала Шермана, а також вказівники та окремі будівлі алюмінієвою фольгою, аби захистити їх.

Варто зазначити, що тільки з початку року в Каліфорнії сталося понад 7,4 тис. лісових пожеж, які випалили понад 0,9 млн га території.

Відомо, що у Каліфорнії вирують лісові пожежі, декілька тисяч рятувальників намагаються загасити вогонь, у штаті оголосили надзвичайну ситуацію.