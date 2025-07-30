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Жінки з медичною або фармацевтичною освітою автоматично ставатимуть на військовий облік

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Жінки з медичною або фармацевтичною освітою автоматично ставатимуть на військовий облік
Жінок, без особистої присутності, братимуть на облік
фото з відкритих джерел

Згідно із законом, на військовий облік мають стати жінки, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю

Кабінет міністрів вніс зміни до порядку організації та ведення військового обліку. Так, передбачено автоматичне взяття на військовий облік жінок з медичною або фармацевтичною освітою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

«Передбачено автоматичне взяття на військовий облік жінок з медичною або фармацевтичною освітою без їх особистої присутності; уточнено алгоритм дій закладів освіти і територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки щодо таких категорій жінок; удосконалено механізм внесення інформації до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів «Оберіг», – йдеться у повідомленні.

За словами Мельничука, було впорядковано ведення персонально-первинного військового обліку у виконавчих органах місцевого самоврядування, актуалізовано перелік звітних документів, приведено графи списків персонального військового обліку у відповідність до даних військово-облікових документів.

Окрім цього, передбачено присвоєння первинного військового звання «солдат (матрос) запасу» одночасно з прийняттям на військовий облік осіб, які досягли 25-річного віку та не проходили військової служби чи базової загальновійськової підготовки, без їх виклику до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки тощо.

Нагадаємо, за законом, українки, які хочуть служити у Збройних силах, мають стати на військовий облік та пройти базову військову підготовку. Водночас військова служба для жінок залишається добровільною.

До слова, президент Володимир Зеленський підписав закони про продовження дії воєнного стану та мобілізації до 5 листопада 2025 року.

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Теги: мобілізація

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Наука та освіта

Жінки з медичною або фармацевтичною освітою автоматично ставатимуть на військовий облік
Жінки з медичною або фармацевтичною освітою автоматично ставатимуть на військовий облік
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