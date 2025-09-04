Головна Світ Політика
Європейські лідери отримали на горіхи від Трампа через закупівлю російської нафти – Bild

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Європейські лідери отримали на горіхи від Трампа через закупівлю російської нафти – Bild
Трамп звинуватив Європу у закупівлі російської нафти під час напруженої розмови з лідерами ЄС
фото: Білий дім

Трамп різко розкритикував політику Європи щодо енергетичних поставок із Росії

Розмова між президентом США Дональдом Трампом і європейськими лідерами на засіданні «коаліції охочих» в Парижі була відзначена напруженістю, повідомляє німецьке видання Bild. Про це пише «Главком».

За інформацією джерел, Трамп звинуватив європейців у закупівлі російської нафти, що, за його словами, сприяє підтримці російської військової машини.

У публікації зазначається, що Трамп різко розкритикував політику Європи щодо енергетичних поставок із Росії, вказавши на те, що деякі європейські країни продовжують купувати російську нафту.

Своєю чергою президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн спробувала заперечити, пояснивши, що після початку війни в Україні обсяги постачань російської нафти в ЄС значно скоротилися.

Трамп також додав, що наразі російську нафту купують лише дві європейські країни – Угорщина та Словаччина. Однак під час розмови спецпредставник Трампа Стів Віткофф звинуватив Європу в тому, що вона купує російську нафту через Індію, що викликало додаткове напруження в переговорах.

Під час обговорення санкцій проти Росії, європейські лідери запропонували відправити своїх представників до Вашингтона для створення робочої групи по санкціях, але залишилося незрозумілим, чи погодився Трамп на таку ініціативу.

Водночас європейська сторона не очікує, що США введуть нові санкції проти Росії навіть після цієї напруженої телефонної розмови.

Нагадаємо, у Парижі пройшла зустріч «коаліції охочих». Під час неї політики обговорили готовність кожної з країн зробити внесок у гарантування безпеки. 

Також європейські лідери 4 вересня зателефонували президентові США Дональду Трампу. За повідомленням Reuters, Трамп закликав європейських лідерів припинити купувати російську нафту, оскільки це фінансує війну Москви проти України. 

Президент Зеленський повідомив, що Дональд Трамп незадоволений через те, що Угорщина і Словаччина продовжують купувати російську нафту. 

«Трамп дуже незадоволений, що російська нафта купується Європою. Серед іншого є дві країни, ми знаємо, що це Угорщина і Словаччина», – зазначив президент.

Теги: нафта санкції Словаччина Європа Дональд Трамп Угорщина Європейський союз

