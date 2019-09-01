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    У світі

    Нетаньягу пообіцяв анексувати поселення на Західному березі Йордану

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    <p>Прем&rsquo;єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу</p> - Нетаньягу пообіцяв анексувати поселення на Західному березі Йордану

    Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу

    Фото: AA

    Нетаньяху вже робив подібні обіцянки перед виборами до парламенту

    Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу знову заявив про намір анексувати всі ізраїльські поселення на Західному березі річки Йордан.

    Про це він заявив на церемонії відкриття навчального року у селищі Елкана на Західному березі, повідомляє Al-Awsat.

    «З Божою допомогою ми поширимо єврейський суверенітет на всі поселення... як на частину Держави Ізраїль», – сказав Нетаньягу.

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    Ця заява пролунала за кілька тижнів до запланованих на 17 вересня виборів до ізраїльського Кнесету. Раніше цього року Нетаньяху вже робив подібні обіцянки перед виборами до парламенту у квітні.

    Реакція Палестинської адміністрації на сьогоднішню заяву глави ізраїльського уряду не забарилася. Як пише агентство WAFA, речник голови адміністрації Палестини Набіл Абу Рудієне підкреслив, що такий крок є неприйнятним та не приведе до миру, безпеки і стабільності у регіоні.

    Як відомо, у серпні уряд Ізраїлю схвалив зведення на Західному березі річки Йордан 700 будинків для палестинців і 6000 – для єврейських поселенців.

    Нагадаємо, голова Палестинської національної адміністрації Махмуд Аббас оголосив про припинення виконання всіх наявних угод з Ізраїлем. Таким чином Аббас відповів на знесення палестинських будинків у Східному Єрусалимі.

    Нині на Західному березі річки Йордан проживає близько трьох мільйонів палестинців, тоді як населення розташованих там 200 єврейських поселень налічує більше 600 тисяч осіб.

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