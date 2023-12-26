Біньямін Нетаньягу: «Як тільки Хамас буде знищений, Газу можна буде відбудувати»

Ізраїль заявив, що повинен отримати гарантії, що Газа «ніколи більше не буде використовуватися як база для нападу»

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу назвав три «передумови для миру» в Секторі Гази. Про це він написав у своїй статті, опублікованій у Wall Street Journal.

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За словами Нетаньягу, такі передумови – це «знищення ХАМАСу, демілітаризація Гази і дерадикалізація всього палестинського суспільства».

Як зазначає The Times of Israel, примітно, що у статті немає жодної згадки про численних заручників, які все ще утримуються терористами в Газі, і їхнє повернення Нетаньягу не назвав обов'язковою умовою.

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«США, Великобританія, Франція, Німеччина та багато інших країн підтримують намір Ізраїлю знищити терористичне угрупування. Щоб досягти цієї мети, його військовий потенціал повинен бути демонтований, а політичне правління над Газою має бути припинене», – пише прем'єр.

Також, на його думку, Ізраїль повинен мати гарантії, що Газа «ніколи більше не буде використовуватися як база для нападу» на Ізраїль.

«Серед іншого, це вимагатиме створення тимчасової зони безпеки по периметру Гази та інспекційного механізму на кордоні між Газою і Єгиптом, який відповідатиме потребам безпеки Ізраїлю і запобігатиме контрабанді зброї на цю територію», – каже він.

У світлі повідомлень про те, що Палестинська адміністрація буде керувати Газою після війни, він каже, що «очікування того, що Палестинська адміністрація демілітаризує Газу, є нездійсненною мрією». Він звинувачує Палестинську адміністрацію в тому, що вона «в цей час фінансує і прославляє тероризм в Юдеї і Самарії і навчає палестинських дітей прагнути до знищення Ізраїлю».

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Також, за його словами, «школи повинні вчити дітей цінувати життя, а не смерть, а імами повинні припинити проповідувати вбивство євреїв».

«Палестинське громадянське суспільство має бути трансформоване таким чином, щоб люди підтримували боротьбу з тероризмом, а не фінансували його. Це, ймовірно, вимагатиме мужнього і морального лідерства», – припускає Нетаньягу, критикуючи президента Палестинської автономії Махмуда Аббаса, який «навіть не може змусити себе засудити звірства, скоєні 7 жовтня».

Прем’єр вказує на «успішну дерадикалізацію», яка відбулася «в Німеччині і Японії після перемоги союзників у Другій світовій війні», і каже, що «сьогодні обидві країни є великими союзниками США і сприяють миру, стабільності і процвітанню в Європі та Азії». Він додає, що після 11 вересня «далекоглядні арабські лідери Перської затоки очолили зусилля з дерадикалізації своїх суспільств і трансформації своїх країн».

«Як тільки ХАМАС буде знищений, Газа демілітаризована, і палестинське суспільство почне процес дерадикалізації, Газу можна буде відбудувати, і перспективи більш широкого миру на Близькому Сході стануть реальністю», – підсумовує Нетаньягу.

Раніше Ізраїль анонсував поглиблення бойових дій у Секторі Гази.