Нетаньягу заявив про продовження жорсткого карантину в Ізраїлі



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«Локдаун» в Ізраїлі займе не менше місяця, а можливо, і набагато більше часу

Беньямін Нетаньягу прогнозує, що кількість інфікованих коронавірусом буде зростати

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що загальнонаціональний «локдаун» не буде знято після закінчення свят, як раніше планувалося.

Про це повідомляє Times of Israel.

За словами Нетаньягу, може знадобитися набагато більше часу, щоб достатньою мірою знизити рівень Covid-19.

«Кількість інфікованих зростає, буде зростати ще більше. «Локдаун» займе не менше місяця, а можливо, і набагато більше часу», – сказав Нетаньягу.

За його словами, рішення про зняття повного карантину «буде ґрунтуватися не на тимчасових рамках, а на кількості інфікованих і інших факторах».

Крім того, міністр охорони здоров'я Йоель Едельштейн заявив, що він очікує, що національний «локдаун» триватиме довше запланованого терміну. Він також висловив сподівання, що на відміну від першої хвилі Covid-19, суворі правила будуть скасовуватися повільно.

«Немає жодних шансів, що ізоляція буде знята через півтора тижня, відразу після Сімхат Тора – однозначно. Немає сценарію, що через 10 днів ми всі скажемо: «Все скінчено, все в порядку», – заявив Едельштейн.

Нагадаємо, Ізраїль через суворий карантин обмежив авіаперевезення.

Як повідомлялося, в Ізраїлі з 25 вересня запровадили повний карантин на два тижні.

Нагадаємо, що до суперкарантину влада Ізраїлю почала готуватися з 22 вересня.

Також Ізраїль введе війська в регіони, які увійшли у «червоні» карантинні зони.

Раніше повідомлялося, що Нетаньягу наполягає на введенні режиму ізоляції на два-три тижні з суворим дотриманням правил, а потім пропонує послаблювати їх в залежності від обстановки.

До слова, в Ізраїлі з 7 вересня у 40 містах через погіршення епідеміологічної ситуації запровадили комендантську годину.