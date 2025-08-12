Головна Світ Соціум
Нічні інциденти в Росії: у Ставрополі вибухи, а в Ярославлі – пожежа (відео)

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
У Ярославлі спалахнула масштабна пожежа на заводі
Дрони атакували російський завод «Монокристал», а в Ярославлі горить підприємство, що обслуговує військових

У ніч на 12 серпня російські міста Ставрополь та Ярославль зазнали атак та інцидентів на промислових об'єктах, що мають значення для військово-промислового комплексу РФ. Про це повідомляє «Главком».

Атака дронів на завод «Монокристал» у Ставрополі

У ніч на 12 серпня безпілотники атакували територію заводу «Монокристал» у Ставрополі, одного з найбільших виробників синтетичного сапфіру в Росії. Про це повідомив мер міста Іван Ульянченко.

За його словами, дрони були знешкоджені системами радіоелектронної боротьби, і ніхто з людей не постраждав. Однак у соціальному об'єкті вибито скло. За повідомленнями місцевих жителів у соцмережах, атака розпочалася близько 3 години ранку, було чутно щонайменше п’ять вибухів.

У Ярославлі горить лакофарбовий завод для військових

У Ярославлі спалахнула масштабна пожежа на заводі, який виготовляє лакофарбові матеріали для військової техніки РФ. Вогонь охопив площу близько 4,5 тис. кв. м, унаслідок чого обвалився дах будівлі.

ТОВ «Ярославська лакофарбова компанія» виробляє спеціалізовані покриття, які забезпечують захист військової техніки від корозії, що робить її бойові системи більш довговічними та ефективними. Таким чином, підприємство безпосередньо забезпечує технологічну підтримку військової галузі Росії.

Нагадаємо, у російському Ярославлі сталась масштабна пожежа в промисловій зоні. За повідомленням місцевих пабліків, горить будівля заводу Ярославської лакофарбової компанії

Теги: росія пожежа дрон завод

