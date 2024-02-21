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Майже 40% мешканців найбільшого штату США підтримують вихід зі складу країни

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Майже 40% мешканців найбільшого штату США підтримують вихід зі складу країни
Мешканці Аляски підтримують ідею незалежності їх штату
фото із відкритих джерел

Newsweek: 36% жителів Аляски підтримали б вихід штату зі складу США

Близько 36% жителів Аляски заявили, що підтримали вихід штату зі складу США. Про це пише видання Newsweek з посиланням на дані соцопитування.

При цьому результат значно перевищив середній національний показник у 23%. Опитування дорослих американців було проведено YouGov з 2 по 5 лютого. Мешканців Аляски запитували, чи підтримають вони вихід штату зі складу США, зазначає видання.

«Таким чином громадяни висловилися за перетворення Аляски на повністю незалежну державу. Загалом в опитуванні взяли участь понад 35 тис. дорослих мешканців штату. Згідно з новим опитуванням, близько 36% жителів Аляски підтримали б вихід штату зі складу США і перетворення його на повністю незалежну державу», – йдеться у матеріалі видання.

Аналогічне опитування було проведено у Техасі, Каліфорнії, Нью-Йорку та Оклахомі. Останні два штати набрали по 28% бажаючих відокремитися від основної частини США. За вихід зі складу країни в Техасі виступили 31% жителів, а в Каліфорнії – 29%.

Нагадаємо, департамент охорони здоров'я Аляски офіційно оголосив про смерть першого пацієнта, який заразився вірусом Alaskapox (AKPV, або «аляскинська віспа»). Про це пише видання Alaska Public Media. Це перший випадок в історії медицини. Представники департаменту наголосили, що у померлого спостерігалися проблеми з імунітетом, ослабленим після лікування онкологічного захворювання.

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Теги: соцопитування США вибори незалежність Аляска

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