Прем'єр Угорщини відкрив для туристів колишні офіси Орбана

Лариса Голуб
Мадяр сказав, що офіси залишаться недоторканими, і відвідувачі можуть записатися до туристичних груп
фото: Bloomberg
Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр відкрив для вільного відвідування офіційні офіси свого попередника Віктора Орбана. Цей крок став публічним символом демонтажу 16-річного авторитарного правління колишнього лідера країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Bloomberg.

Центральною подією акції стало знесення паркану навколо розкішного Монастиря кармелітів у Будапешті, який тривалий час слугував резиденцією Орбана та уособлював його закриту від громадян владну вертикаль.

«Уряд «Тиси» не може повернути угорському народу гроші, які вже були витрачені на ці будівлі. Але принаймні ми хотіли б дати людям можливість прийти й подивитися на ці будівлі», – сказав Мадяр після того, як огорожа навколо монастиря була прибрана.

Відомо, що робочі кабінети Віктора Орбана залишать у незмінному вигляді як історичний експонат. Громадяни вже можуть записуватися до перших екскурсійних груп. Прем'єр-міністр, який обрав собі офіси на пештській стороні Дунаю, поблизу парламенту, заявив, що візьме участь в одній із перших публічних екскурсій.

Сам Мадяр відмовився працювати у закритому монастирі на Будайському пагорбі. Він обрав для себе нові офіси на пештській стороні Дунаю, розташовані ближче до будівлі парламенту Угорщини. Новий прем'єр також пообіцяв особисто відвідати одну з перших публічних екскурсій.

«Главком» писав, що компенсаційні виплати при звільненні, які належать міністрам уряду колишнього премʼєра Угорщини Віктора Орбана, будуть передані дитячому будинку в Україні. Після завершення терміну повноважень угорські міністри та їхні заступники мають право на виплати, пропорційні до часу перебування на посаді. Мадяр зазначив, що для ексміністрів загальна сума компенсацій становила 350 млн форинтів (970 тис. євро), а разом із виплатами для заступників вона сягнула майже 1 млрд форинтів (2,8 млн євро).

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр вирішив скасувати режим надзвичайного стану, який діяв у країні протягом кількох років та був запроваджений урядом Віктора Орбана через загрозу війни. Режим надзвичайного стану в Угорщині було вперше введено під час пандемії Covid-19. Уряд Орбана продовжив його дію, аргументуючи це повномасштабною війною Росії проти України та необхідністю оперативного ухвалення рішень.

Теги: Петер Мадяр Віктор Орбан Угорщина

Прем'єр Угорщини відкрив для туристів колишні офіси Орбана
