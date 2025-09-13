Головна Світ Соціум
Німеччина вимагає посилити обмеження на видачу віз росіянам

glavcom.ua
Кількість виданих віз росіянам зростає
У 2024 році росіяни отримали приблизно 542 тис. короткострокових віз для поїздок у країни Шенгенської зони

Уряд Німеччини має намір домогтися суворіших обмежень на видачу туристичних віз громадянам Росії. Берлін планує включити цю вимогу до наступного пакета санкцій ЄС, повідомляє «Главком» із посиланням на Bild.

За даними видання, Німеччина підготувала документ, який закликає Єврокомісію повністю виконати рекомендації 2022 року, що передбачають суттєве скорочення віз для російських туристів. Ця ініціатива зумовлена невдоволенням низки країн Східної Європи, які вважають неприпустимим, щоб росіяни, пов’язані з режимом Володимира Путіна, відпочивали в ЄС, поки триває війна в Україні.

Незважаючи на рекомендації, кількість виданих віз зростає. У 2024 році росіяни отримали приблизно 542 тис. короткострокових віз для поїздок у країни Шенгенської зони. Це на 20% більше, ніж у 2023 році.

Найбільше віз видали консульства:

  • Італії – понад 152 тис.
  • Франції – 124 тис.
  • Іспанії – близько 111 тис.
  • Греції – майже 60 тис.

Уряд Німеччини наполягає на обговоренні єдиної візової політики з партнерами по ЄС, щоб припинити цю динаміку.

Як повідомлялося, після масштабної провокації Росії з використанням безпілотників над територією НАТО та ЄС голова Комітету оборони Бундестагу Томас Рьовекамп закликав до чітких контрзаходів у разі подальших подібних інцидентів. Він виступив за боротьбу з ворожими безпілотниками також за межами країн-членів альянсу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Spiegel.

«Повинна бути можливість, за згодою постраждалої країни, такої як Україна, нейтралізувати дрони, які загрожують території НАТО, навіть у їхньому повітряному просторі», – додав чиновник. Тому для партнерів НАТО також важливо швидко оснастити Україну, щоб вона могла діяти проти цих цілей і на російській землі.

«Главком» також писав, що Німеччина планує збільшити чисельність армії на 100 тис. вояків. Крім того, для досягнення цілей НАТО, узгоджених на червневому саміті, та створення резервів для війни на виснаження, подібної до тієї, яку Росія веде в Україні, Майс прогнозує потребу в ще 45 000 військовослужбовців до 2035 року. Він також закликав до виділення приблизно 10 000 додаткових військ для посилення територіальної оборони.

Німеччина росіяни

