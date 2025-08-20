РФ «годує» 70 країн світу вкраденою в України пшеницею

Серед покупців пшениці – Єгипет, Туреччина та Іран

Росія продає вкрадену в Україні пшеницю в 70 країн світу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Центр національного спротиву.

У відомстві зазначили, що росіяни перетворили вкрадене українське зерно на «глобальний бізнес». Так звану «російську» пшеницю закуповують 70 країн, зокрема Єгипет, Туреччина та Іран.

У новому сезоні Кремль знову прагне утримати першість на ринку – за рахунок тимчасово окупованих територій України.

«Це масштабне зернове мародерство – злочин, за який відповідатимуть усі причетні: від чиновників до міжнародних посередників», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти вивезли з тимчасово окупованих територій Донеччини, Луганщини, Запорізької та Херсонської областей у РФ близько 2,5 млн тонн пшениці нового врожаю. Росіяни контролюють сільгосппідприємства і блокують доступ фермерів до їх продукції.

Загалом з 2022 року Росія вивезла з тимчасово окупованих територій України близько 15 млн тонн зерна. Розвідувальні служби України виявили, що вирощену на тимчасово окупованих територіях пшеницю змішують з російською в портах Чорного моря. І коли вже вона вирушає на експорт, відстежити походження зерна після цього неможливо.

У Росії правового статусу врожаю з окупованих територій офіційно не визнають, не включаючи його у статистичні звіти. Утім, Мінсільгосп все одно звітує про врожай, зібраний на так званих «нових територіях».

Додамо, що станом на п'ятницю, 15 серпня, в Україні вже зібрано 24 805,9 тис. тонн ранніх зернових та зернобобових культур на площі 6 186,6 тис. га. Обмолочено 55% площ, засіяних цими культурами.