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    У світі

    У Берліні поліція закрила питні заклади

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    <p>Поліцейські в Берліні&nbsp;патрулюють вулиці в пошуках працюючих барів</p> - У Берліні поліція закрила питні заклади

    Поліцейські в Берліні патрулюють вулиці в пошуках працюючих барів

    Кількість підтверджених випадків зараження коронавірусною інфекцією в Берліні досягла 263 випадків

    У Берліні поліція ввечері в суботу, 14 березня, закривала питні заклади через термінову вказівку влади в рамках боротьби з поширенням коронавірусу SARS-CoV-2. Раніше передбачалося зробити це лише з 17 березня. У столичних районах Нойкельн і Веддинг поліцейські обходили бар за баром з вимогою припинити роботу, передає DW.

    Як повідомляється в поліцейському мікроблозі Twitter, люди ставляться з розумінням до »виконання приписів». В іншому твіті відзначається, що «розпорядження щодо стримування коронавіруса у Берліні зовсім свіжі і для їх поширення потрібен час», а «якщо подекуди ще відкриті пивні і бари і т.д. – це не привід робити екстрений виклик» поліції.

    Питні заклади в німецькій столиці залишаться закритими як мінімум до 19 квітня, проте ресторанам дозволено продовжити роботу. Також будуть закриті кінотеатри, фітнес-центри, спортивні комплекси, середні школи і дитячі сади. Заборонені всі публічні заходи з кількістю учасників понад 50 осіб.

    Як заявили в управлінні Сенату з охорони здоров’я, кількість підтверджених випадків зараження коронавірусною інфекцією в Берліні досягла 263 випадків, причому 42 з них припадають на один клуб.

    Видання зазначає, що німецький бундесвер надасть необхідну допомогу в боротьбі з коронавірусом. Це пообіцяла міністр оборони ФРН Аннегрет Крамп-Карренбауер.

    «На всіх рівнях ми ведемо планування таким чином, що змогли б закрити всі критичні області», – заявила вона в інтерв’ю виданню Welt am Sonntag, вказавши, що передбачається задіяти і резервістів. За словами міністра, в самому бундесвері налічується 18 підтверджених випадків зараження коронавірусом.

    Нагадаємо, станом на 07:00 неділі загальна кількість померлих від пневмонії, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 5 833 осіб. Кількість заражених в Китаї – 80,995 людей.

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