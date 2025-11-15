Головна Світ Політика
Стало відомо, американців підтримують військові удари по підозрюваних у наркоторгівлі без суду

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Стало відомо, американців підтримують військові удари по підозрюваних у наркоторгівлі без суду
Правозахисні організації, включаючи Amnesty International, критикують ці удари як незаконні позасудові вбивства
Адміністрація Дональда Трампа продовжує атакувати підозрювані наркоторгові судна в Карибському басейні

Лише 29% американців підтримують використання військових сил для вбивства підозрюваних у наркоторгівлі без судового процесу, згідно з результатами опитування Reuters/Ipsos, пише «Главком».

Більшість, а саме 51%, виступили проти позасудових страт, а 20% респондентів не змогли визначитися з позицією.

Опитування проводилося на тлі посилення військової присутності США в Латинській Америці, зокрема в Венесуелі, де адміністрація Дональда Трампа продовжує атакувати підозрювані наркоторгові судна в Карибському басейні та біля тихоокеанського узбережжя.

Від цих ударів загинуло щонайменше 79 людей. Більшість демократів висловлюються проти цих методів, тоді як серед республіканців 58% підтримують їх. Правозахисні організації, включаючи Amnesty International, критикують ці удари як незаконні позасудові вбивства.

Нагадаємо, міністр оборони США Піт Гегсет оголосив про початок нової військової операції під назвою «Південний спис», спрямованої на боротьбу з наркокартелями в Латинській Америці.

Основною метою операції є нейтралізація нарко-терористичних угруповань, які діють у західній півкулі, а також перекриття каналів постачання наркотиків до США. Міністр Гегсет зазначив, що це є частиною наказу президента Дональда Трампа щодо захисту американського народу від загроз, які походять з південного напрямку.

