Трамп заявив, що Байден хоче ввести жорсткий карантин на роки
Кандидати в президенти радикально розходяться в заходах щодо боротьби з коронавірусом
Чинний президент США Дональд Трамп звинуватив свого суперника на президентських виборах Джо Байдена в планах оголосити багаторічний карантин. Про це Дональд Трамп написав Twitter.
«Байден хоче заблокувати нашу країну, можливо, на кілька років! Божевільний! Ніякого блокування не буде», – написав Трамп.
Biden wants to LOCKDOWN our Country, maybe for years. Crazy! There will be NO LOCKDOWNS. The great American Comeback is underway!!!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 1, 2020
Разом з тим, 21 жовтня агентство Reuters писало, що користувачі соцмереж поширюють неправдиву цитату, приписувану Байдену, де той нібито говорить, що в разі перемоги на майбутніх президентських виборах у США він введе локдаун в країні доти, поки всі не будуть вакциновані від Covid-19.
Reuters не знайшло доказів того, що Байден вимовляв цю точну цитату в новинах або на своєму веб-сайті.
Насправді, Байден сказав, що, якби вчені порадили йому закрити країну, щоб приборкати пандемію коронавірусу, він би це зробив, але він не думає, що буде необхідність в такій загальнонаціональній ізоляції. Він підтримує відкриття підприємств і шкіл за умови прийняття достатніх заходів безпеки, пише агентство.
Сам Байден 30 жовтня писав у своєму Twitter: «Я не збираюся закривати країну. Я не збираюся вимикати економіку. Я збираюся вимкнути вірус».
I'm not going to shut down the country.— Joe Biden (@JoeBiden) October 30, 2020
I'm not going to shut down the economy.
I'm going to shut down the virus.
Нагадаємо, що Дональд Трамп звинуватив лікарів у навмисному збільшенні кількості нових хворих на Covid-19.