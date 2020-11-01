Трамп заявив, що Байден хоче ввести жорсткий карантин на роки

За словами Трампа, він не допустить блокування

Кандидати в президенти радикально розходяться в заходах щодо боротьби з коронавірусом

Чинний президент США Дональд Трамп звинуватив свого суперника на президентських виборах Джо Байдена в планах оголосити багаторічний карантин. Про це Дональд Трамп написав Twitter.

«Байден хоче заблокувати нашу країну, можливо, на кілька років! Божевільний! Ніякого блокування не буде», – написав Трамп.

Biden wants to LOCKDOWN our Country, maybe for years. Crazy! There will be NO LOCKDOWNS. The great American Comeback is underway!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 1, 2020

Разом з тим, 21 жовтня агентство Reuters писало, що користувачі соцмереж поширюють неправдиву цитату, приписувану Байдену, де той нібито говорить, що в разі перемоги на майбутніх президентських виборах у США він введе локдаун в країні доти, поки всі не будуть вакциновані від Covid-19.

Reuters не знайшло доказів того, що Байден вимовляв цю точну цитату в новинах або на своєму веб-сайті.

Насправді, Байден сказав, що, якби вчені порадили йому закрити країну, щоб приборкати пандемію коронавірусу, він би це зробив, але він не думає, що буде необхідність в такій загальнонаціональній ізоляції. Він підтримує відкриття підприємств і шкіл за умови прийняття достатніх заходів безпеки, пише агентство.

Сам Байден 30 жовтня писав у своєму Twitter: «Я не збираюся закривати країну. Я не збираюся вимикати економіку. Я збираюся вимкнути вірус».

I'm not going to shut down the country.



I'm not going to shut down the economy.



I'm going to shut down the virus. — Joe Biden (@JoeBiden) October 30, 2020

Нагадаємо, що Дональд Трамп звинуватив лікарів у навмисному збільшенні кількості нових хворих на Covid-19.