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    У світі

    Трамп заявив, що Байден хоче ввести жорсткий карантин на роки

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    За словами Трампа, він не допустить блокування - Трамп заявив, що Байден хоче ввести жорсткий карантин на роки
    За словами Трампа, він не допустить блокування

    Кандидати в президенти радикально розходяться в заходах щодо боротьби з коронавірусом

    Чинний президент США Дональд Трамп звинуватив свого суперника на президентських виборах Джо Байдена в планах оголосити багаторічний карантин. Про це Дональд Трамп написав Twitter.

    «Байден хоче заблокувати нашу країну, можливо, на кілька років! Божевільний! Ніякого блокування не буде», – написав Трамп.

    Разом з тим, 21 жовтня агентство Reuters писало, що користувачі соцмереж поширюють неправдиву цитату, приписувану Байдену, де той нібито говорить, що в разі перемоги на майбутніх президентських виборах у США він введе локдаун в країні доти, поки всі не будуть вакциновані від Covid-19.

    Reuters не знайшло доказів того, що Байден вимовляв цю точну цитату в новинах або на своєму веб-сайті.

    Насправді, Байден сказав, що, якби вчені порадили йому закрити країну, щоб приборкати пандемію коронавірусу, він би це зробив, але він не думає, що буде необхідність в такій загальнонаціональній ізоляції. Він підтримує відкриття підприємств і шкіл за умови прийняття достатніх заходів безпеки, пише агентство.

    Сам Байден 30 жовтня писав у своєму Twitter: «Я не збираюся закривати країну. Я не збираюся вимикати економіку. Я збираюся вимкнути вірус».

    Нагадаємо, що Дональд Трамп звинуватив лікарів у навмисному збільшенні кількості нових хворих на Covid-19.

    США Джозеф Байден Дональд Трамп Twitter президент карантин вірус
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