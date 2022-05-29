У Німеччині майже тиждень не працюють платіжні термінали: що сталося

Клієнти німецьких магазинів майже тиждень стикаються з проблемами при здійсненні платежів за допомогою кредитних карток.Причиною збою є помилка сертифіката в певних версіях програмного забезпечення, наданого американською компанією Verifone.

У зв’язку з цим у деяких торгових точках наразі не доступна оплата карткою. Наприклад, дискаунтер Aldi Nord оголосив у середу, що в деяких відділеннях через перебої неможливі платежі картками.

Федеральна асоціація мережевих операторів електронної готівки (BECN) зазначила, що причиною збою став не один із операторів мережі чи конкретні картки, а лише типи терміналів.

Федеральна асоціація німецьких банків, що представляє німецьку банківську індустрію, дала зрозуміти, що термінали, про які йде мова, повністю недоступні для всіх типів платежів, але відповідний тип становить лише невелику частку всіх пристроїв, які використовуються в Німеччині.

«Наразі неможлива оплата картою. Загальнодержавні проблеми. Дякуємо за розуміння»

Мова йде про термінали американського виробника Verifone. Модель H5000 є найпопулярнішою у Німеччині і стоїть на прилавках з 2018 року.

Місцеві ЗМІ пишуть, що у компанії був останній шанс уникнути проблем в грудні 2021 року. Тоді Verifone випустила оновлення, щоб оновити проблемні сертифікати і продовжити безперебійну обробку платежів. Але ймовірно, оновлення було встановлено не на всіх H5000. В результаті термін дії сертифіката закінчився у вівторок, а дистанційне обслуговування стало неможливим після закінчення терміну дії унікальної ідентифікації, пишуть фахівці.

H5000 був випущений у 2011 році, а у 2018-му компанія Verifone оголосила про припинення підтримки, у 2021 році виробництво та продажі цих терміналів були припинені. Verifone пообіцяв обмежену підтримку у вигляді оновлень до 2023 року. До кінця 2024 року кожен H5000 все одно доведеться вимкнути, оскільки пристрій не має технічних вимог для сертифікації терміналу «TA 7.2», яка буде діяти з 2025 року.

В магазинах знайшли вихід із ситуації. Оплатити покупки картою в магазинах Німеччини поки що можна через QR-код. Як повідомила консалтингова компанія ZIIB, QR-системи працюють без термінального обладнання тому таким чином можна уникнути втрати продажів.

Тим часом Hyundai відкликав 281 тис. автомобілів. З'ясувалося, що при аварійному гальмуванні деталь, що фіксує ремінь безпеки, може просто вибухнути, травмуючи водіїв та пасажирів.

Як відомо, у роботі Facebook, Instagram і WhatsApp стався глобальний збій. Не працювали ні веб-версії, ні програми. На збій скаржилися користувачі з усього світу.