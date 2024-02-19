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Очільник МЗС Індії став на захист економічної співпраці з Росією

Катерина Іванова
glavcom.ua
Очільник МЗС Індії став на захист економічної співпраці з Росією
Міністри закордонних справ Росії та Індії Сергій Лавров та Субрахманьям Джайшанкар
фото з відкритих джерел

За словами представника Індії, співпраця з Москвою базується на «стабільних і завжди дуже дружніх відносинах»

Міністр закордонних справ Індії Субрахманьям Джайшанкар виступив на захист економічної співпраці з РФ та закупівлі російської нафти, пояснивши це тим, що Росія не порушувала інтереси його країни. Про це індійський міністр заявив у інтерв’ю німецькій газеті Handelsblatt.

«Росія ніколи не порушувала наші інтереси», – пояснив Джайшанкар розширення економічних відносин з РФ.

Міністр також заявив, що не бачить альтернативи купівлі російської нафти та газу. При цьому він сказав, що закупівлі Індією російської нафти нібито навіть стабілізували ціни на світовому ринку.

«Якби ніхто не купував сиру нафту з Росії, а всі купували б її в інших країнах, ціни на енергетичному ринку підскочили б ще більше», – сказав Джайшанкар.

За його словами, сьогоднішні відносини з Москвою базуються на «стабільних і завжди дуже дружніх відносинах з Росією». Він також заявив, що теоретично Нью-Делі міг би взяти на себе посередницьку роль у війні РФ проти України.

Нагадаємо, Індія відновила закупівлю нафти у РФ.

Стало відомо, що імпорт сирої нафти з РФ в Індію суттєво знизився через проблеми з платежами, чому сприяли західні санкції.

Аналітики вказують, що нафта сорту «Сокіл» не могла бути поставлена через проблеми з оплатою на тлі посилення санкцій. Індійські нафтопереробні заводи, які у 2023 році купували в середньому 140 тис барелів на день, у грудні 2023 не змогли отримати жодного вантажу.

Раніше повідомлялося, що Індія спільно із Росією робитиме ракети BrahMos-NG.

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Теги: нафта росія міністр санкції Індія

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