Очільник МЗС Індії став на захист економічної співпраці з Росією

За словами представника Індії, співпраця з Москвою базується на «стабільних і завжди дуже дружніх відносинах»

Міністр закордонних справ Індії Субрахманьям Джайшанкар виступив на захист економічної співпраці з РФ та закупівлі російської нафти, пояснивши це тим, що Росія не порушувала інтереси його країни. Про це індійський міністр заявив у інтерв’ю німецькій газеті Handelsblatt.

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«Росія ніколи не порушувала наші інтереси», – пояснив Джайшанкар розширення економічних відносин з РФ.

Міністр також заявив, що не бачить альтернативи купівлі російської нафти та газу. При цьому він сказав, що закупівлі Індією російської нафти нібито навіть стабілізували ціни на світовому ринку.

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«Якби ніхто не купував сиру нафту з Росії, а всі купували б її в інших країнах, ціни на енергетичному ринку підскочили б ще більше», – сказав Джайшанкар.

За його словами, сьогоднішні відносини з Москвою базуються на «стабільних і завжди дуже дружніх відносинах з Росією». Він також заявив, що теоретично Нью-Делі міг би взяти на себе посередницьку роль у війні РФ проти України.

Нагадаємо, Індія відновила закупівлю нафти у РФ.

Стало відомо, що імпорт сирої нафти з РФ в Індію суттєво знизився через проблеми з платежами, чому сприяли західні санкції.

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Аналітики вказують, що нафта сорту «Сокіл» не могла бути поставлена через проблеми з оплатою на тлі посилення санкцій. Індійські нафтопереробні заводи, які у 2023 році купували в середньому 140 тис барелів на день, у грудні 2023 не змогли отримати жодного вантажу.

Раніше повідомлялося, що Індія спільно із Росією робитиме ракети BrahMos-NG.