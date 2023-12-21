НАБУ оновило підозру екснардепці Королевській

У декларації за 2020 рік екснардепка не задекларувала дві земельні ділянки в Київській області сукупною площею понад 0,8 га та майно у Росії

За даними правоохоронців, вартість майна і землі Королевської значно дорожча, ніж задекларована раніше

Колишній народній депутатці від забороненої фракції «Опозиційна платформа – За життя» Наталії Королевській оновили підозру щодо недекларування нерухомості у Київській області та в Росії. Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України.

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За даними правоохоронців, вартість майна і землі Королевської значно дорожча – не понад 4,3 млн грн, а 13 млн грн.

У декларації за 2020 рік екснардепка не задекларувала дві земельні ділянки в Київській області сукупною площею понад 0,8 га та майно у Росії – будинок площею 120,1 кв. метра та земельну ділянку площею 1,13 га. Оскільки вартість майна вже вища, то це підпадає під нову кваліфікацію – ч. 2 ст. 366-2 КК України (умисне декларування завідомо недостовірних відомостей).

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Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук колишню народну депутатку України від фракції ОПЗЖ Наталію Королевську.

Як повідомлялося, 17 лютого Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили Наталії Королевській про підозру у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації за 2020 рік. Слідство встановило, що народна обраниця не задекларувала дві земельні ділянки в Київській області сукупною площею понад 0,8 га. Крім того, вона «забула» про майно у Російській Федерації: житловий будинок площею 120,1 кв. м та земельну ділянку площею 1,13 га. Загальна вартість незадекларованого майна становить понад 4,315 млн грн.

Раніше Королевська з чоловіком склали мандати нардепів.