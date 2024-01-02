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Нью-Йорк здригнувся від вибухів, цілий район лишився без світла (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Нью-Йорк здригнувся від вибухів, цілий район лишився без світла (відео)
На острів Рузвельта після вибухів приїхало багато пожежних машин
фото: скриншот відео

Пожежники встановлюють джерело вибуху на острові Рузвельта

У Нью-Йорку на острові Рузвельта, що в районі Манхеттена, вранці 2 січня прогриміла серія вибухів. На місці спалахнула пожежа. Попередньо, минулося без постраждалих. Про це інформує Independent.

За словами очевидців, від вибухів на острові «здригнулася земля» і тремтіли будинки. Попередньо, причиною інциденту стала аварія на трансформаторі. 

Що саме сталося з трансформатором і чому це призвело до таких наслідців – у поліції Нью-Йорка наразі не уточнюють.

За даними ЗМІ, після вибухів на острові Рузвельта спостерігаються перебої з електроенергією. Звуки вибухів також чули у районах Іст-Сайд та Асторія у Квінсі.

Пожежники досі перебувають на місці події і встановлюють джерело вибуху. Повідомлень про постраждалих наразі не надходило. Крім того, спецслужби перевіряють цілісність навколишніх будівель, але, за попередніми даними, там теж ніхто не постраждав. У поженому управлінні запевнили, що станом на 14:08 за київським часом ситуація контрольована.

Нагадаємо, що сьогодні, 2 січня, в міжнародному аеропорту Ханеда в Токіо судно перевізника Japan Airlines зіткнулось з літаком берегової охорони. Борт приземлився в аеропорту Токіо, евакуювали 379 людей. 

Теги: вибух пожежа Нью-Йорк

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