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У Донецьку пролунали вибухи, над містом хмара диму (фото)

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
У Донецьку пролунали вибухи, над містом хмара диму (фото)
Над тимчасово окупованим містом видніється густа хмара білого диму
фото: glavcom.ua

Окупанти заявили, що нібито пошкоджено будівлю ресторану та житловий будинок

В тимчасово окупованому Донецьку було чути потужні вибухи. Місцеві Telegram-канали повідомляють про роботу російської ППО.

В небі видніється густа хмара білого диму. Пропагандисти повідомляють, що був приліт у середмістя Донецька, по бульвару Пушкіна. В результаті вибуху нібито пошкоджено будівлю ресторану, а також житловий будинок – там побиті вікна та стіни.

Нагадаємо, через 10 хвилин після початку Нового року у тимчасово окупованому Донецьку почали лунати вибухи. Місцеві пабліки повідомили про влучання в центрі міста, зокрема, пошкоджень зазнав готель Donbas Palace. Очільник незаконно створеної «ДНР» Денис Пушилін заявив, що внаслідок обстрілу нібито загинуло чотири людини, а 13 було поранено. До того ж, російські ЗМІ писали, що в Донецьку загинув пропагандистський журналіст, а ще один був поранений.

До слова, вдень 30 грудня в центрі російського Білгорода пролунали потужні вибухи. Повідомлялося, що влучання нібито відбулося в житловий сектор і в районі торгового центру «Маяк», де зазвичай проводяться новорічні заходи. В українських спецслужбах повідомили, що причиною вибухів у російському Білгороді стала робота російської ППО, внаслідок якої уламки впали просто у центрі міста.

Теги: вибух Донецьк системи ППО

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