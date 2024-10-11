Нобелівський комітет оголосив лауреата премії миру

Лауреатом Нобелівської премії миру 2024 року стало японське об'єднання Nihon Hidankyo, що бореться за ядерне роззброєння

Лауреатом Нобелівської премії миру 2024 року стала організація Nihon Hidankyo – японська рада організацій жертв атомних бомбардувань Хіросіми і Нагасакі, що бореться за ядерне роззброєння.

Цей рух отримує нагороду за зусилля, спрямовані на досягнення світу, вільного від ядерної зброї, оголосив у п'ятницю, 11 жовтня, Норвезький Нобелівський комітет в Осло.

Цього року на здобуття премії було висунуто 286 кандидатів, серед яких 197 фізичних осіб та 89 організацій. Тим самим у порівнянні з попередніми роками коло кандидатів значно звузилося.

Раніше цього тижня оголосили лауреатів Нобелівської премії в категоріях медицини, фізики, хімії та літератури. Хто отримає останню премію – з економіки – стане відомо у понеділок, 14 жовтня.

На відміну від інших Нобелівських премій, лауреатів яких обирають і оголошують в Стокгольмі у Швеції, лауреати премії миру визначаються в Осло Норвезьким Нобелівським комітетом. Ця незалежна комісія в складі п'ятьох членів призначається парламентом Норвегії.

Нобелівська премія – це висока нагорода, яка вручається щороку за великі досягнення в науці, технологіях, культурі або суспільстві.

У 2023 році лауреаткою Нобелівської премії миру стала іранська правозахисниця Наргес Мохаммаді. У 2022 році премію присудили українському «Центру громадянських свобод», російській правозахисній організації «Меморіал» і голові білоруського правозахисного центру «Вясна» Олесю Біляцькому.

2021 року лауреатами премії стали журналістка з Філіппін Марія Ресса і російський журналіст, шеф-редактор видання «Новая газета» Дмитро Муратов.

У 2020 році премію миру отримала Всесвітня продовольча програма за її зусилля у боротьбі з голодом на планеті.

До слова, президент України Володимир Зеленський був номінований на Нобелівську премію миру у 2024 році.