Ветеран із США не стримав сліз від поведінки команди Трампа. Відео набрало мільйонні перегляди

Відео вже переглянули понад 13 млн людей, воно зібрало більше сотні тисяч коментарів

«Ненавиджу цю країну, США. Я ніколи в житті не відчував себе так, як зараз»

Американський ветеран емоційно відреагував на суперечливу зустріч президента США Дональда Трампа та віцепрезидента Джей ді Венса з українським лідером Володимиром Зеленським. Його обурило, що в той час, коли президент України приїхав до Білого дому за гарантіями безпеки, Білий дім критикував його через зовнішній вигляд. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на користувача @coachmox8 в TikTok.

У своєму відео американський ветеран обурився та розплакався через те, що під час переговорів між Трампом та Зеленським у Білому домі, блогер Брайан Гленн дорікнув українському лідеру за те, що він не носить костюм.

«Цей чоловік воює за свою країну. Суверенну країну, на яку напали. Його люди гинуть. І цих негідників хвилює лише, чому він не носить костюм?» – запитує чоловік у відео.

Його відео вже переглянули понад 13 млн людей, воно зібрало більше сотні тисяч коментарів. Інші американці в коментарях також говорять про те, що їм соромно за дії адміністрації Трампа. Водночас чимало коментарів залишили саме українці, які подякували автору відео та іншим громадянам США за підтримку.

«Ця людина (Зеленський - «Главком») поважала кожного світового лідера. Всіх. А ви, клоуни, хочете так з ним поводитись, коли він приїхав сюди. А потім говорити з ним як з лайном і виганяти з Білого дому. Ви, бісові ганебні виродки. Я хочу бути зараз поруч із Зеленським. Я хотів би з ним поговорити. Не вірю, що я це щойно побачив у нашому Білому домі», – зазначає чоловік у відео.

Колишній військовий поділився, що ніколи в житті не почувався так, як зараз.

Як відомо, у пʼятницю, 28 лютого, у Вашингтоні відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Зеленський прибув для підписання угоди щодо корисних копалин.

Однак, під час зустрічі розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

Після зустрічі Трамп заявив, що Зеленський «не готовий до миру». Зеленський ж після сварки подякував народу США, президенту Дональду Трампу і Конгресу за підтримку. Проте зауважив, що не перепрошуватиме перед Трампом.

Зауважимо, після жорсткої суперечки, яка розгорілася під час зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського, світові лідери вирішили висловити підтримку Україні та її президенту.