Нобелівську премію з економіки вручили борцям з бідністю



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Сьогодні «нобелівський тиждень» вважається закритим

Нобелівську премію з економіки за 2019 рік отримали Абхіджит Банерджі, Естер Дюфло, Майкл Кремер за «експериментальний підхід до боротьби з глобальною бідністю».

Про це повідомляється в Twitter премії.

«Премію Sveriges Riksbank у галузі економічних наук у пам’ять про Альфреда Нобеля в 2019 році присудили Абхіджиту Банерджі, Естер Дюфло і Майклу Кремеру за їх експериментальний підхід до боротьби з глобальною бідністю», – йдеться в повідомленні.

BREAKING NEWS:

The 2019 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded to Abhijit Banerjee, Esther Duflo and Michael Kremer “for their experimental approach to alleviating global poverty.”#NobelPrize pic.twitter.com/SuJfPoRe2N — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 14, 2019

На цьому «нобелівський тиждень», під час якого вручають премії, вважається закритим.

7 жовтня Нобелівська премія 2019 року з фізіології та медицини вручено трьом ученим за дослідження про те, як клітини відчувають і пристосовуються до наявності кисню.

У галузі фізики нагороду присудили Джеймсу Піблсу «за теоретичні відкриття у фізичній космології», а також Мішелю Майору і Дідьє Квелоцу «за відкриття екзопланети, яка обертається навколо зірки сонячного типу».

Нобелівську премію з хімії присудили групі вчених за розробку літій-іонних батарей, а премію миру вручено прем’єру Ефіопії.

Нагадаємо, Нобелівську премію з літератури отримала польська письменниця з українським корінням.