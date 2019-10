Нобелівську премію з економіки вручили борцям з бідністю

Сьогодні «нобелівський тиждень» вважається закритим

Нобелівську премію з економіки за 2019 рік отримали Абхіджит Банерджі, Естер Дюфло, Майкл Кремер за «експериментальний підхід до боротьби з глобальною бідністю».

Про це повідомляється в Twitter премії.

«Премію Sveriges Riksbank у галузі економічних наук у пам’ять про Альфреда Нобеля в 2019 році присудили Абхіджиту Банерджі, Естер Дюфло і Майклу Кремеру за їх експериментальний підхід до боротьби з глобальною бідністю», – йдеться в повідомленні.

The 2019 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded to Abhijit Banerjee, Esther Duflo and Michael Kremer "for their experimental approach to alleviating global poverty."