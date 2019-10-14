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    У світі

    Нобелівську премію з економіки вручили борцям з бідністю

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    Нобелівську премію з економіки вручили борцям з бідністю

    Сьогодні «нобелівський тиждень» вважається закритим

    Нобелівську премію з економіки за 2019 рік отримали Абхіджит Банерджі, Естер Дюфло, Майкл Кремер за «експериментальний підхід до боротьби з глобальною бідністю».

    Про це повідомляється в Twitter премії.

    «Премію Sveriges Riksbank у галузі економічних наук у пам’ять про Альфреда Нобеля в 2019 році присудили Абхіджиту Банерджі, Естер Дюфло і Майклу Кремеру за їх експериментальний підхід до боротьби з глобальною бідністю», – йдеться в повідомленні.

    На цьому «нобелівський тиждень», під час якого вручають премії, вважається закритим.

    7 жовтня Нобелівська премія 2019 року з фізіології та медицини вручено трьом ученим за дослідження про те, як клітини відчувають і пристосовуються до наявності кисню.

    У галузі фізики нагороду присудили Джеймсу Піблсу «за теоретичні відкриття у фізичній космології», а також Мішелю Майору і Дідьє Квелоцу «за відкриття екзопланети, яка обертається навколо зірки сонячного типу».

    Нобелівську премію з хімії присудили групі вчених за розробку літій-іонних батарей, а премію миру вручено прем’єру Ефіопії.

    Нагадаємо, Нобелівську премію з літератури отримала польська письменниця з українським корінням.

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