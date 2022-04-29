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    Путінська чиновниця прийшла на траурний захід у сукні з написом «Party» й зганьбилася виправданням

    У партії чиновниці заявили, що&nbsp;&laquo;party&raquo; означає слово &laquo;партія&raquo; - Путінська чиновниця прийшла на траурний захід у сукні з написом «Party» й зганьбилася виправданням
    У партії чиновниці заявили, що «party» означає слово «партія»
    фото з відкритих джерел

    Галина Шаповалова до того ж є дипломованою фахівчинею в галузі англійської мови

    Секретарка партії «Єдина Росія» Шебекінського району Бєлгородської області Галина Шаповалова прийшла на жалобні заходи в сукні з блискучим написом «Party», що в перекладі з англійської означає «вечірка». Захід присвячений 36-м роковинам трагедії на Чорнобильській АЕС, куди Шаповалова прийшла покласти квіти й виступити з промовою. Відповідне фото розміщено на сторінці місцевого осередку партії «Єдина Росія».

    На заході 26 квітня Шаповалова подякувала «героям, які брали участь у ліквідації наслідків техногенної катастрофи». Чиновниця в дисгармонійному заходу вбранні також поклала квіти біля пам'ятника ліквідаторам аварії. Фото з нарядом секретарки партії розлетілися російськими новинними та гумористичними Тelegram-каналами.

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    Путінська чиновниця прийшла на траурний захід у сукні з написом «Party» й зганьбилася виправданням
    Путінська чиновниця прийшла на траурний захід у сукні з написом «Party» й зганьбилася виправданням

    Після цього у відділенні «Єдиної Росії» Бєлгородської області відреагували на критику наряду чиновниці й заявили, що Шаповалова не мала ніякого злого наміру. Там додали, що вона є дипломованою фахівчинею в галузі англійської мови, а напис «party» означає слово «партія».

    «Як дипломований фахівець у галузі іноземних мов, секретар вважала, що цей напис означає слово «партія», тому й зробила вибір на користь цього вбрання. Проте, враховуючи громадський резонанс, запевнила, що надалі така ситуація не повториться», – сказано в повідомленні.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія звозить трупи своїх військових у спорткомплекси, де займаються діти. Батькам школярів не подобається трупний запах.

    Крім цього, окупанти на Донбасі влаштували крематорії, де не тільки спалюють тіла убитих цивільних українців, але і своїх військових. Це робиться для того, щоб не платити гроші родичам убитих в Україні військових.

    Теги: росія окупанти війна Чорнобильська зона партії Україна окупація #stoprussia
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    Путінська чиновниця прийшла на траурний захід у сукні з написом «Party» й зганьбилася виправданням