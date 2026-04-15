Головна Світ Політика
search button user button menu button

Зеленський зустрівся зі спікером парламенту Норвегії: про що домовилися

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський узгодив із Норвегією нові кроки підтримки України
фото: president.gov.ua

Сторони обговорили Drone Deal, трибунал проти РФ та нові кроки підтримки України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спікером Стортингу Норвегії Масудом Гарахані та лідерами політичних партій. Під час переговорів глава держави подякував норвезьким парламентарям за підтримку України протягом усіх років російської агресії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт глави держави.

Президент повідомив, що напередодні під час зустрічі з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере сторони домовилися розпочати підготовку до так званої Drone Deal.

«За роки цієї боротьби проти російської агресії Україна набула унікального досвіду в захисті життів. І ми готові ділитися ним для безпеки Норвегії та всього регіону», – зазначив Зеленський.

Він також наголосив, що Україна розраховує на подальшу підтримку з боку норвезького парламенту. Окрему увагу сторони приділили створенню Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Президент підкреслив важливість якнайшвидшого запуску цього механізму. «Якнайшвидший початок роботи Спецтрибуналу важливий не лише для українців, а й для всіх, хто хоче миру та відновлення справедливості», – наголосив він.

Під час зустрічі обговорили подальші кроки для запуску трибуналу, а також необхідність створення компенсаційного механізму. Зеленський закликав парламент Норвегії підтримати ці ініціативи.

У свою чергу норвезькі парламентарі запевнили, що підтримка України залишатиметься сильною та одностайною в усіх можливих сферах.

Нагадаємо, що після завершення зустрічей у Норвегії Зеленський вирушить до Італії. Там у нього заплановані зустрічі з італійським президентом Серджо Маттареллою та головою Ради міністрів Джорджею Мелоні. Після зустрічі Зеленський і Мелоні поспілкуються із журналістами.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський переговори Норвегія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Робочий візит президента України до Туреччини. 4 квітня 2026 року
Зеленський розкрив деталі своїх перемовин з Ердоганом
10 квiтня, 10:50
На момент переговорів подій віцепрезидент перебував із візитом в Угорщині
Венс доєднався до переговорів з Іраном у критичний момент – АР
8 квiтня, 05:55
Трамп заявив про напружені переговори з Іраном
Трамп заявив про напружені переговори з Іраном
7 квiтня, 23:21
Москва заявила про зупинку в переговорах
Кремль заявив про паузу в мирних переговорах між Україною та Росією
6 квiтня, 14:21
Зеленський розповів, як Україна допомагає будувати оборону іншим країнам
Зеленський розповів, що українські експерти роблять на Близькому Сході
3 квiтня, 12:51
Блокування Ормузької протоки. Зеленський навів аналогії з Чорноморським коридором
Блокування Ормузької протоки. Зеленський навів аналогії з Чорноморським коридором
3 квiтня, 12:13
Трамп має намір запропонувати арабським державам оплатити війну з Іраном
Трамп планує виставити рахунок за війну в Ірані арабським країнам
31 березня, 00:02
Зустріч Трампа і Сі відклали щонайменше на місяць
Politico: саміт Трампа та Сі на паузі – коли може відбутися зустріч
22 березня, 03:43
Глава держави провів перемовини з королем Іспанії Феліпе VI
Зеленський зустрівся з іспанським монархом
18 березня, 20:34

Політика

Британія оголосила про рекордні поставки дронів Україні
Британія оголосила про рекордні поставки дронів Україні
«Їх добряче побили». Трамп анонсував можливу угоду з Іраном
«Їх добряче побили». Трамп анонсував можливу угоду з Іраном
Зеленський зустрівся зі спікером парламенту Норвегії: про що домовилися
Зеленський зустрівся зі спікером парламенту Норвегії: про що домовилися
Угорщина готова розблокувати кредит Україні за однієї умови
Угорщина готова розблокувати кредит Україні за однієї умови
Європа почала готувати план на випадок виходу США з НАТО
Європа почала готувати план на випадок виходу США з НАТО
«Найбільше пишаюся»: Віцепрезидент США похизувався припиненням допомоги Україні
«Найбільше пишаюся»: Віцепрезидент США похизувався припиненням допомоги Україні

Новини

Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
Сьогодні, 12:27
Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
Вчора, 18:25
Українська асоціація футболу створила робочу групу з клубами Прем'єр-ліги для реформи суддівства
Вчора, 16:22
Командир місячної місії порушив інструкції NASA: яке покарання світить
Вчора, 15:00
В Україні з'явиться новий футбольний дивізіон
Вчора, 10:55
Коаліція з розмінування залучила для України додаткові €2 млн
13 квiтня, 22:00

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua