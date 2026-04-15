Зеленський зустрівся зі спікером парламенту Норвегії: про що домовилися

Сторони обговорили Drone Deal, трибунал проти РФ та нові кроки підтримки України

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спікером Стортингу Норвегії Масудом Гарахані та лідерами політичних партій. Під час переговорів глава держави подякував норвезьким парламентарям за підтримку України протягом усіх років російської агресії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт глави держави.

Під час зустрічі йшлося про роботу над підготовкою Drone Deal.



Президент повідомив, що напередодні під час зустрічі з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере сторони домовилися розпочати підготовку до так званої Drone Deal.

«За роки цієї боротьби проти російської агресії Україна набула унікального досвіду в захисті життів. І ми готові ділитися ним для безпеки Норвегії та всього регіону», – зазначив Зеленський.

Він також наголосив, що Україна розраховує на подальшу підтримку з боку норвезького парламенту. Окрему увагу сторони приділили створенню Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

Президент підкреслив важливість якнайшвидшого запуску цього механізму. «Якнайшвидший початок роботи Спецтрибуналу важливий не лише для українців, а й для всіх, хто хоче миру та відновлення справедливості», – наголосив він.

Під час зустрічі обговорили подальші кроки для запуску трибуналу, а також необхідність створення компенсаційного механізму. Зеленський закликав парламент Норвегії підтримати ці ініціативи.

У свою чергу норвезькі парламентарі запевнили, що підтримка України залишатиметься сильною та одностайною в усіх можливих сферах.

Нагадаємо, що після завершення зустрічей у Норвегії Зеленський вирушить до Італії. Там у нього заплановані зустрічі з італійським президентом Серджо Маттареллою та головою Ради міністрів Джорджею Мелоні. Після зустрічі Зеленський і Мелоні поспілкуються із журналістами.