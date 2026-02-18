Головна Світ Політика
search button user button menu button

Розслідувачі викрили фейкові записи Путіна: куди зник російський диктатор

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Розслідувачі викрили фейкові записи Путіна: куди зник російський диктатор
колаж: glavcom.ua

Період відсутності диктатора збігся з днем народження його старшого сина Івана

Російський диктатор Володимир Путін не з’являвся на публіці вже понад 11 днів. Останній його виступ наживо відбувся ще 5 лютого 2026 року на відкритті Року єдності. Відтоді пресслужба Кремля годує аудиторію заздалегідь записаними зустрічами, проте цього разу підробку видали біологічні ритми кімнатної рослини та колір нігтів віцепрем'єрки РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Розслідувачі звернули увагу на кімнатну рослину аглаонему, яка стоїть у робочому кабінеті російського диктатора. Рослина стала ідеальним індикатором через свій природний цикл в'янення:

На відео від 28 січня листок рослини почав жовтіти, а на записі від 6 лютого він уже був зовсім сухим. На «нових» зустрічах, які Кремль публікував після 9 лютого, аглаонема раптово «ожила», знову стала зеленою та повернулася до колишніх розмірів. Оскільки рослини не вміють миттєво молодіти, це є прямим доказом використання старих записів.

Розслідувачі викрили фейкові записи Путіна: куди зник російський диктатор фото 1
фото: росЗМІ
Розслідувачі викрили фейкові записи Путіна: куди зник російський диктатор фото 2
фото: росЗМІ

Другою доказовою базою став манікюр віцепрем'єрки Тетяни Голікової:

Розслідувачі викрили фейкові записи Путіна: куди зник російський диктатор фото 3
фото: росЗМІ

Звіт Кремля (10 лютого): На кадрах зустрічі з Путіним у Голікової нігті пильно-рожевого кольору.

Реальність: 9 та 11 лютого на реальних публічних заходах Голікова з'являлася з яскравим манікюром кольору «Барбі». Пильно-рожевий відтінок вона носила лише на початку лютого, коли, ймовірно, і була записана зустріч.

Дефект мовлення: На цьому ж відео Путін помітно приглушує звук «с», що було характерним для його промови 5 лютого, тоді як на інших «свіжих» записах його дикція звичайна.

За даними розслідувачів, у 2026 році Кремль опублікував уже щонайменше 18 «консерв». Зустрічі, які видавали за актуальні протягом останнього тижня торкнулися 9, 10, 11, 12 та 17 лютого.

Період відсутності диктатора збігся з днем народження його старшого сина Івана (середина лютого). Окрім сімейних свят, серед причин «непублічності» розглядають стан здоров'я або необхідність підготовки до важливих міжнародних подій.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський доручив українській команді переговірників в Женеві пропрацювати питання потенційної зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це президент сказав в інтерв'ю для Axios, пише «Главком».

Зеленський заявив, що досягти прориву у питанні територій можна лише за умови його особистої зустрічі з Путіним. Він повідомив, що доручив українській делегації на переговорах у Женеві підняти питання організації контактів на рівні глав держав.

Читайте також:

Теги: путін фейк росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир Алексєєв обіймає посаду першого заступника начальника ГРУ з 2011 року
Генерал, якого підстрелили у Москві, приїжджав в Україну вже під час війни
10 лютого, 21:31
Доходи РФ від експорту нафти скорочуються через санкції
Тиск на Москву посилюється: видання Associated Press пояснило, що робитиме Путін
10 лютого, 13:49
5 лютого завершився договір між США та Росією про контроль над стратегічними наступальними озброєннями
Китай закликав США відновити діалог з Росією
6 лютого, 13:12
ISW підкреслює, що це перемир'я не є значною поступкою з боку Росії
Навіщо РФ було потрібне енергетичне перемир’я: пояснення аналітиків
4 лютого, 11:20
Зеленський: Також триває робота над 20-м санкційним пакетом Євросоюзу
Зеленський підписав санкційний указ: що відомо
2 лютого, 13:44
На території Петрозаводська з’явилися вантажівки та інша техніка
РФ нарощує військову присутність біля Фінляндії: аналітики назвали причину
2 лютого, 09:44
Спікер Державної думи Росії Володін звинуватив Зеленського у нібито небажанні виконувати домовленості Путіна та Трампа
РФ погрожує Україні «зброєю відплати»
31 сiчня, 19:59
Зустріч представників України та США на Мюнхенській конференції.
Кремль не бачить великих шансів на прорив у мирних переговорах – Bloomberg
31 сiчня, 16:20
Бєлгород атакували ракети
У Бєлгороді та Орлі атаковано ТЕЦ
20 сiчня, 22:32

Політика

Другий день переговорів у Женеві: Умєров повідомив деталі
Другий день переговорів у Женеві: Умєров повідомив деталі
Україна запровадила санкції проти Лукашенка
Україна запровадила санкції проти Лукашенка
ЄС вимагає від України відремонтувати «Дружбу» для трансферу нафти з РФ
ЄС вимагає від України відремонтувати «Дружбу» для трансферу нафти з РФ
Розслідувачі викрили фейкові записи Путіна: куди зник російський диктатор
Розслідувачі викрили фейкові записи Путіна: куди зник російський диктатор
Кремль вигадав, як підготувати росіян до тривалої війни проти України
Кремль вигадав, як підготувати росіян до тривалої війни проти України
Переговори у Женеві. Віткофф заявив про значний прогрес
Переговори у Женеві. Віткофф заявив про значний прогрес

Новини

Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
Вчора, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
Вчора, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
16 лютого, 22:11
Нафтова пастка Кремля: у Росії закінчуються сховища для нерозпроданої сировини
16 лютого, 21:49
Апеляція відхилена: Суд у Києві залишив у СІЗО білоруську журналістку Інну Кардаш
16 лютого, 20:04
Негода накрила центр України: підтоплення фіксують у кількох областях
16 лютого, 18:58

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua