Розслідувачі викрили фейкові записи Путіна: куди зник російський диктатор

Період відсутності диктатора збігся з днем народження його старшого сина Івана

Російський диктатор Володимир Путін не з’являвся на публіці вже понад 11 днів. Останній його виступ наживо відбувся ще 5 лютого 2026 року на відкритті Року єдності. Відтоді пресслужба Кремля годує аудиторію заздалегідь записаними зустрічами, проте цього разу підробку видали біологічні ритми кімнатної рослини та колір нігтів віцепрем'єрки РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Розслідувачі звернули увагу на кімнатну рослину аглаонему, яка стоїть у робочому кабінеті російського диктатора. Рослина стала ідеальним індикатором через свій природний цикл в'янення:

На відео від 28 січня листок рослини почав жовтіти, а на записі від 6 лютого він уже був зовсім сухим. На «нових» зустрічах, які Кремль публікував після 9 лютого, аглаонема раптово «ожила», знову стала зеленою та повернулася до колишніх розмірів. Оскільки рослини не вміють миттєво молодіти, це є прямим доказом використання старих записів.

фото: росЗМІ

фото: росЗМІ

Другою доказовою базою став манікюр віцепрем'єрки Тетяни Голікової:

фото: росЗМІ

Звіт Кремля (10 лютого): На кадрах зустрічі з Путіним у Голікової нігті пильно-рожевого кольору.

Реальність: 9 та 11 лютого на реальних публічних заходах Голікова з'являлася з яскравим манікюром кольору «Барбі». Пильно-рожевий відтінок вона носила лише на початку лютого, коли, ймовірно, і була записана зустріч.

Дефект мовлення: На цьому ж відео Путін помітно приглушує звук «с», що було характерним для його промови 5 лютого, тоді як на інших «свіжих» записах його дикція звичайна.

За даними розслідувачів, у 2026 році Кремль опублікував уже щонайменше 18 «консерв». Зустрічі, які видавали за актуальні протягом останнього тижня торкнулися 9, 10, 11, 12 та 17 лютого.

Період відсутності диктатора збігся з днем народження його старшого сина Івана (середина лютого). Окрім сімейних свят, серед причин «непублічності» розглядають стан здоров'я або необхідність підготовки до важливих міжнародних подій.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський доручив українській команді переговірників в Женеві пропрацювати питання потенційної зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це президент сказав в інтерв'ю для Axios, пише «Главком».

Зеленський заявив, що досягти прориву у питанні територій можна лише за умови його особистої зустрічі з Путіним. Він повідомив, що доручив українській делегації на переговорах у Женеві підняти питання організації контактів на рівні глав держав.