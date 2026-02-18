Скільки українських біженців працевлаштувались в Німеччині: реальні цифри

Експерти звертають увагу, що значна частина українців працевлаштована у низькооплачуваних секторах економіки

У Німеччині працевлаштовані більше 50% українців, які прибули до країни в перші шість місяців після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Про це повідомили в Нюрнберзькому Інституті досліджень ринку праці та професій (IAB), пише «Главком».

За даними аналітиків, до літа 2025 року понад половина українських біженців змогли знайти роботу. Для порівняння: біженцям з інших країн, які прибули до Німеччини у 2015 році, знадобилося близько шести років, щоб досягти подібного рівня зайнятості.

Експертка IAB Юлія Косякова зазначила, що через три з половиною роки після прибуття приблизно половина українців уже працює, а їхня заробітна плата при повній зайнятості становить у середньому 72% від медіанного рівня по країні.

Водночас експерти звертають увагу, що значна частина українців працевлаштована у низькооплачуваних секторах економіки, через що багато родин і надалі потребують державної підтримки.

Попри позитивну динаміку, рівень зайнятості серед українських біженців усе ще нижчий за середній показник серед працездатного населення Німеччини, який становить 68%. Фахівці пояснюють цю різницю, зокрема, психологічними наслідками війни, вимушеної міграції та труднощами інтеграції.

До слова, понад 471 тис. біженців з України покинули Німеччину від початку повномасштабного вторгнення Росії.

Як повідомлялось, у Німеччині партія ХСС пропонує жорсткіші правила для біженців з України та Сирії.