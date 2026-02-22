У Вашингтоні пройшов марш до четвертої річниці вторгнення РФ

На марші лунали скандування із закликами до «більших санкцій проти Росії» та засудженням РФ як «терористичної держави»

Сотні людей зібралися на Національній алеї у Вашингтоні, щоб пройти маршем до резиденції посла Росії в США, оскільки наближається чотириріччя російсько-української війни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

На передмаршовій демонстрації виступили Йовіта Нелюпшене, посол Європейського Союзу в США, та Денис Сенік, заступник голови місії в посольстві України, які закликали до більшого втручання США в конфлікт.

Україні потрібно більше зброї, сказав Сенік, зокрема ракети Tomahawk, які президент Дональд Трамп відмовився надати. Він і Нелюпшене також закликали до подальших санкцій проти Росії.

«Ми повинні чинити весь можливий тиск, щоб переконатися, що не буде ні грошей, ні засобів для продовження цієї війни», – сказав посол ЄС.

Андрій Смоленський, український солдат, який виступав на мітингу та був поранений під час війни, охарактеризував санкції проти РФ як «єдину мову», яку Кремль готовий зрозуміти.

Протягом мітингу та подальшого маршу лунали скандування із закликами до «більших санкцій проти Росії» та засудженням РФ як «терористичної держави».

Надія Шапоринська, одна з організаторок маршу та засновниця US Ukrainian Activists, розповіла, що сподівається, що тристоронні переговори між США, Україною та Росією будуть «плідними».

«Україна хоче справедливого миру. Просто тривалого миру, і Україна робить усе можливе, щоб мир настав якомога швидше», – сказала вона.

Кілька плакатів на мітингу засуджували нещодавню дискваліфікацію українського скелетоніста Владислава Гераскевича з зимових Олімпійських ігор 2026 року після того, як він наполягав на носіння шолома із зображенням деяких українських спортсменів, які загинули під час війни.

фото: CNN

Як відомо, майже за чотири роки повномасштабної війни на територіях, контрольованих Росією, опинилися мільйони людей, чиє життя перетворилося на боротьбу за виживання.

Мешканці Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей існують в умовах колапсу базових послуг: відсутності стабільного опалення, електроенергії та дефіциту питної води. В Алчевську та Донецьку люди змушені годинами чекати на водовози або грітися в пунктах обігріву через зруйновані муніципальні мережі, які окупаційна влада не в змозі відновити.

Нагадаємо, Головне управління розвідки МО України оприлюднило дані організацій та конкретних осіб, причетних до депортації українських дітей під виглядом «культурно-освітніх екскурсій». Через російський проєкт «Культурная карта 4+85» тисячі підлітків із тимчасово окупованих територій (ТОТ) вивозять до РФ для ідеологічної обробки та примусової асиміляції.