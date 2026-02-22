Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Вашингтоні пройшов марш до четвертої річниці вторгнення РФ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
У Вашингтоні пройшов марш до четвертої річниці вторгнення РФ
фото: CNN

На марші лунали скандування із закликами до «більших санкцій проти Росії» та засудженням РФ як «терористичної держави»

Сотні людей зібралися на Національній алеї у Вашингтоні, щоб пройти маршем до резиденції посла Росії в США, оскільки наближається чотириріччя російсько-української війни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

На передмаршовій демонстрації виступили Йовіта Нелюпшене, посол Європейського Союзу в США, та Денис Сенік, заступник голови місії в посольстві України, які закликали до більшого втручання США в конфлікт.

Україні потрібно більше зброї, сказав Сенік, зокрема ракети Tomahawk, які президент Дональд Трамп відмовився надати. Він і Нелюпшене також закликали до подальших санкцій проти Росії.

«Ми повинні чинити весь можливий тиск, щоб переконатися, що не буде ні грошей, ні засобів для продовження цієї війни», – сказав посол ЄС.

Андрій Смоленський, український солдат, який виступав на мітингу та був поранений під час війни, охарактеризував санкції проти РФ як «єдину мову», яку Кремль готовий зрозуміти.

Протягом мітингу та подальшого маршу лунали скандування із закликами до «більших санкцій проти Росії» та засудженням РФ як «терористичної держави».

Надія Шапоринська, одна з організаторок маршу та засновниця US Ukrainian Activists, розповіла, що сподівається, що тристоронні переговори між США, Україною та Росією будуть «плідними».

«Україна хоче справедливого миру. Просто тривалого миру, і Україна робить усе можливе, щоб мир настав якомога швидше», – сказала вона. 

Кілька плакатів на мітингу засуджували нещодавню дискваліфікацію українського скелетоніста Владислава Гераскевича з зимових Олімпійських ігор 2026 року після того, як він наполягав на носіння шолома із зображенням деяких українських спортсменів, які загинули під час війни.

У Вашингтоні пройшов марш до четвертої річниці вторгнення РФ фото 1
фото: CNN

Як відомо, майже за чотири роки повномасштабної війни на територіях, контрольованих Росією, опинилися мільйони людей, чиє життя перетворилося на боротьбу за виживання. 

Мешканці Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей існують в умовах колапсу базових послуг: відсутності стабільного опалення, електроенергії та дефіциту питної води. В Алчевську та Донецьку люди змушені годинами чекати на водовози або грітися в пунктах обігріву через зруйновані муніципальні мережі, які окупаційна влада не в змозі відновити.

Нагадаємо, Головне управління розвідки МО України оприлюднило дані організацій та конкретних осіб, причетних до депортації українських дітей під виглядом «культурно-освітніх екскурсій». Через російський проєкт «Культурная карта 4+85» тисячі підлітків із тимчасово окупованих територій (ТОТ) вивозять до РФ для ідеологічної обробки та примусової асиміляції. 

Теги: українці Вашингтон США мітинг Tomahawk

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

З того, що ми чуємо про переговори з медіа, в Абу-Дабі домовляються саме про ці технічні питання
Перемовини в Абу-Дабі: які висновки можна зробити?
7 лютого, 17:57
Масниця – це час примирення, частування перед постом, аби задобрити й закликати весну
Масниця 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 06:55
Трамп висунув Ірану ультиматум щодо нульового ядерного потенціалу
Трамп висунув Ірану ультиматум щодо нульового ядерного потенціалу
5 лютого, 22:50
Рубіо та європейські лідери зійшлися у думці: старого світового порядку більше не існує
Рубіо та європейські лідери зійшлися у думці: старого світового порядку більше не існує
14 лютого, 04:44
Ввічливість Рубіо у Мюнхені – це лише маскування. Аналіз Bloomberg
Ввічливість Рубіо у Мюнхені – це лише маскування. Аналіз Bloomberg
15 лютого, 04:45
Катерина Куліковська з Дніпра вже восьмий рік живе на Алясці
Українка розповіла про життя в одному з найхолодніших міст світу
25 сiчня, 20:15
Заморожені активи на потреби Москви: Зеленський відреагував на плани РФ
Заморожені активи на потреби Москви: Зеленський відреагував на плани РФ
23 сiчня, 11:55
Віткофф і Аракчі готують зустріч щодо ядерної програми Ірану
Президент Ірану наказав розпочати переговори зі США
2 лютого, 15:06
Тегеран заявив про «рішучу відповідь»
Іран пригрозив ударами по базах США у разі військової атаки
20 лютого, 16:24

Соціум

Адвокати соратниці Епштейна намагаються зупинити публікацію справи
Адвокати соратниці Епштейна намагаються зупинити публікацію справи
У Вашингтоні пройшов марш до четвертої річниці вторгнення РФ
У Вашингтоні пройшов марш до четвертої річниці вторгнення РФ
В університетах Ірану спалахнули протести
В університетах Ірану спалахнули протести
Безпілотники атакували Саратовську область: під ударом опинився НПЗ
Безпілотники атакували Саратовську область: під ударом опинився НПЗ
Автобус з китайськими туристами провалився під лід на озері Байкал у Росії
Автобус з китайськими туристами провалився під лід на озері Байкал у Росії
OpenAI виявила активність канадського стрільця ще за пів року до трагедії
OpenAI виявила активність канадського стрільця ще за пів року до трагедії

Новини

Масниця 2026: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 06:55
В Україні невеликий сніг: погода на 22 лютого
Сьогодні, 05:59
В Україні сніг та ожеледь: погода на 21 лютого
Вчора, 05:59
Словаччина затримала українця з розшуку Інтерполу після крадіжки у супермаркеті
20 лютого, 21:25
Конфлікт Смілянського та Гончаренко: очільник «Укрпошти» написав заяву до НАБУ
20 лютого, 12:36
В деяких областях України сніжитиме: погода на 20 лютого
20 лютого, 05:59

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua