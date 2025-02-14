Нові правила відомого європейського лоукостера обурили пасажирів

Пасажири закликають бойкотувати Ryanair через нововведення авіакомпанії

У жовтні 2024 року глава Ryanair Майкл О'Лірі оголосив про плани ірландського лоукостера до травня 2025 року відмовитися від паперових талонів та стійок реєстрації. Натомість авіакомпанія хоче, щоб пасажири самостійно керували своїми квитками виключно через додаток Ryanair. Судячи з коментарів пасажирів, таке нововведення подобається далеко не всім – часом, навіть, доходить до закликів бойкотувати авіакомпанію.

Зокрема, британське видання Metro наводить слова своїх читачів, які закликають мандрівників протестувати проти майбутніх змін політики Ryanair.

«Люди повинні просто бойкотувати... Не у всіх є смартфон чи програми...», – написав Юсеф Ка. «Просто бойкотуйте їх, натомість використовуйте easyJet, Jet2», – додав Реймонд Скіннер. «Простіше кажучи, не літайте ними, вони у будь-якому разі жахливі», – погодився Ден Джеймс. Тим часом інші читачі були стурбовані практичністю змін. «Навіщо ще більше нервувати людей? Якщо телефон або програма не працюють, технічний збій, що тоді?», – зазначила Джулі Чантар.

У свою чергу Енн Макіннес вказала на те, що деякі країни не приймають мобільні посадкові талони: «То як же це працюватиме в таких місцях, як Марокко?».

Дійсно, не всі аеропорти, які обслуговують рейси Ryanair, приймають цифрові талони. На веб-сайті авіакомпанії пояснюється, що аеропорти в Туреччині (крім Даламана), Марокко та Тирані (Албанія) не приймають мобільні посадкові талони, а тому пасажири, які подорожують із цих пунктів призначення, повинні реєструватися онлайн та роздруковувати паперові посадкові талони на свої рейси.

Ще один читач при цьому зазначив, що стійки реєстрації можуть бути дуже корисними для мандрівників у разі форс-мажорів, коли без допомоги живого персоналу вирішити питання неможливо.

Проте було чимало читачів, які спокійно ставляться до цих змін. «У чому проблема!? У мене не було паперових талонів понад п'ять років!», – прокоментував Абхая Фердо Фулгосі. «Подорослішайте, так легко користуватися додатком на телефоні. Навіщо комусь потрібен паперовий талон для посадки?», – додав Ян Скотт.

Нагадаємо, в італійському Римі кіт на два дні затримав рейс Ryanair. Інцидент стався, коли члени екіпажу почули нявкання під час передпольотної перевірки. Згодом вони знайшли чотирилапого в передньому відсіку електрообладнання літака Boeing 737.