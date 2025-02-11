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Літак відомого американського співака зазнав аварії: є загиблий і поранені (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Літак відомого американського співака зазнав аварії: є загиблий і поранені (відео)
Літак, що зазнав аварії, зареєстрований на Chromed in Hollywood – компанію, яка належить Вінсу Нілу з Mötley Crüe
скриншот відео

Дівчина співака отримала перелом п'яти ребер

Літак, який належить американському співаку і музиканту Вінсу Нілу з рок-гурту Mötley Crüe, врізався в інший літак, що був припаркований в аеропорту Скоттсдейл в Арізоні. Одна людина загинула, ще четверо дістали поранення. Про це повідомляє BNO News.

Самого Вінса Ніла не було на борту під час інциденту.

За даними Федерального авіаційного управління (FAA), Learjet 35A вилетів за межі злітно-посадкової смуги та після приземлення зіткнувся з бізнес-джетом Gulfstream 200 на рампі аеропорту Скоттсдейла близько 14:45 за місцевим часом. На борту Learjet перебували чотири людини, а на Gulfstream – одна особа.

У результаті авіатрощі одна людина загинула, ще четверо дістали поранення. Двоє постраждалих були доставлені в місцеві травматологічні центри.

За даними ЗМІ, літак, що потрапив у катастрофу, зареєстрований на Chromed in Hollywood – компанію, яка належить Вінсу Нілу з Mötley Crüe. Прессекретар підтвердив, що самого Ніла не було на борту під час інциденту. Однак, за даними ЗМІ, на борту була дівчина співака. У неї зламані п'ять ребер.

Фахівці аеропорту Скоттсдейл пояснили, що під час посадки відмовила ліва головна стійка шасі Learjet, що і призвело до аварії. Правоохоронні органи розслідують інцидент.

Видання нагадало, що це вже четвертий авіаційний інцидент із летальним результатом у США за участю комерційних чи приватних літаків менш ніж за два тижні. 29 січня зіткнення між літаком American Eagle і гелікоптером Black Hawk призвело до найбільшої авіаційної катастрофи США з 2001 року: загинуло 67 пасажирів, членів екіпажу та солдатів. Обидва літаки впали в річку Потомак у Вашингтоні, округ Колумбія.

Через два дні евакуаційний літак зазнав аварії та вибухнув незабаром після зльоту в північно-східній Філадельфії, штат Пенсільванія. Усі шестеро людей на борту загинули. Аварія сталася в густонаселеному житловому та комерційному районі, через що ще одна людина загинула на землі та 24 отримали поранення.

Крім того, у четвер біля узбережжя Аляски розбився літак компанії Bering Air, у результаті чого загинули всі 10 осіб, що перебували на борту.

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Теги: літак авіакатастрофа аеропорт США співак

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