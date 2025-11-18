Президент Фінляндії: США мають посилити санкції, щоб змусити Путіна до переговорів

Стубб: Єдині люди, до яких Путін дослухається, – це олігархи

Президент Фінляндії Александер Стубб Стубб задоволений тим, що Вашингтон взяв на себе провідну роль у завершенні війни в Україні

Сполучені Штати Америки повинні ініціювати новий раунд санкцій з метою паралізувати російську промисловість і, врешті-решт, змусити дитктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів. Таку думку висловив президент Фінляндії Александер Стубб в інтерв'ю виданню Politico, передає «Главком».

Стубб використав алегорію «пряника і батога», коментуючи дії американського керівництва: «Трамп бере або пряник, або батіг. Він використав «пряник» на Алясці та під час телефонної розмови з Путіним. Коли ж він зрозумів, що росіяни не мають наміру просуватися вперед і не зацікавлені в мирі, він узявся за «батіг»».

На думку фінського президента, наразі США перебувають «у режимі батога», і логічним наступним кроком має стати посилення санкцій.

Відповідаючи на питання про те, хто може вплинути на Путіна, Стубб зазначив: «Єдині люди, до яких Путін дослухається, – це олігархи. Якщо російські олігархи дійдуть висновку, що економічно ситуація стає занадто складною, тоді можуть початися певні зміни».

Стубб також прокоментував пропозицію прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана щодо необхідності прямої взаємодії Європи з Путіним. «Коли настане цей момент (для прямих переговорів – «Главком»), а він обов'язково настане на певному етапі... це має бути скоординовано», – сказав він.

На цей час Стубб задоволений тим, що Вашингтон бере на себе провідну роль. «Якщо ми можемо зробити свій внесок... якщо ми можемо виступати посередниками, якщо ми можемо вести розмови з українцями, американцями, європейцями, я думаю, цього достатньо», – заявив він, додавши, що справедливий і тривалий мир важливіший за те, щоб Європа отримала «можливість для фотосесії».

Щодо ймовірності припинення вогню в Україні, президент Стубб налаштований песимістично. «Після розмов із Зеленським у п’ятницю, а також із моїми американськими та європейськими друзями протягом останніх кількох тижнів, я просто не бачу такого (припинення вогню – «Главком») у найближчій перспективі», – підсумував він.

Як повідомлялося, президент Фінляндії Александер Стубб зазначив, що російський диктатор Володимир Путін за чотири роки не зміг досягти більшого, аніж сумнівні «територіальні здобутки» ціною величезних жертв. Радянський диктатор Йосип Сталін за ті ж чотири роки взяв Берлін.

Стубб висміяв усі «здобутки» РФ із лютого 2022 року. Він зазначив, що росіяни за весь цей час так і не змогли дістатися Києва, між тим завершується четвертий рік війни.

Раніше Стубб заявив в інтерв’ю BBC, що саме Дональд Трамп є «єдиним, хто може змусити» російського лідера Володимира Путіна сісти за стіл переговорів щодо війни проти України.

Нагадаємо, старший науковий співробітник Центру аналізу європейської політики Олександр Коляндр заявив Sky News, що одних санкцій недостатньо, щоб змусити російського диктатора Володимира Путіна зупинити війну в Україні