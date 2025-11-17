Головна Світ Політика
Вітакер заявив, що Трамп посилив НАТО, змусивши союзників збільшити витрати на оборону

Вітакер заявив, що Трамп посилив НАТО, змусивши союзників збільшити витрати на оборону
Вітакер: Немає сумнівів у тому, що Дональд Трамп зробив НАТО сильнішим
фото: AP

Постійний представник Сполучених Штатів при НАТО Меттью Вітакер зазначив, що після інавгурації Трампа фокус на зміцненні оборони в країнах Альянсу знову зріс

Постійний представник Сполучених Штатів при НАТО Меттью Вітакер переконаний, що Дональд Трамп зробив НАТО сильнішим, передає «Главком».

За словами Вітакера, президент домігся того, що країни-союзники збільшили свої оборонні бюджети та значно зміцнили власний військовий потенціал.

Вітакер підкреслив, що європейські держави протягом багатьох років скорочували військові витрати, користуючись так званими «дивідендами миру». Вони послабили увагу до інвестицій у власну армію та безпеку кордонів. Проте, після інавгурації Трампа фокус на зміцненні оборони знову зріс.

«Немає сумнівів у тому, що Дональд Трамп зробив НАТО сильнішим. Він забезпечив зміцнення нашої трансатлантичної оборони і того, що наші союзники роблять свій внесок, нарощують свої можливості та стійкість та інвестують у власну оборону», – заявив постпред.

Вітакер зазначив, що, подорожуючи країнами Альянсу, він бачить, як союзники розгортають реальні військові можливості. Це, на його думку, знімає фінансовий тягар з американського платника податків, якому більше не потрібно самотужки забезпечувати конвенційну оборону європейського континенту.

«І це велика перемога для президента Трампа. Це велика перемога для американського народу. Але також, знаєте, наші європейські союзники теж сильні», – підсумував Вітакер.

Як повідомлялося, посол США при НАТО Метью Вітакер завершив свій візит до України та зазначив, що ця поїздка «відкрила» йому очі. 

«Щойно завершив візит до України з моїми колегами-послами НАТО, який відкрив мені очі. Цей візит лише підтвердив, що чотири роки війни – це забагато. Хоча головний миротворець президент Трамп очолює зусилля щодо припинення війни, постійна підтримка з боку наших однодумців-союзників по НАТО є критично важливою», – написав він.

До слова, посол США в НАТО Метью Вітакер розповів про свою зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. 

Вітакер зазначив, що був радий знову зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, цього разу у Києві, і заявив про підтримку шляху до врегулювання «безглуздої» війни.

Раніше міністр оборони України повідомив про результати зустрічі з делегацією НАТО на чолі з послом США при НАТО Метью Вітакером, який 3 листопада прибув до України.

За словами Шмигаля, головною темою зустрічі були потреби України на зиму.

