Чоловік, який змінив стать, судився за зняття з військового обліку: рішення суду

Суд визнав відмову ТЦК незаконною

У Харкові особа, яка змінила стать з чоловічої на жіночу, через суд домоглася виключення з військового обліку після відмови Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рішення Харківського окружного адміністративного суду.

Позивачка просила визнати протиправною відмову ТЦК у виключенні її з обліку військовозобов’язаних та зобов’язати внести відповідні зміни до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних і резервістів «Оберіг». Вона надала медичне свідоцтво про зміну (корекцію) статевої належності та документи про внесення змін до актового запису цивільного стану, згідно з якими у січні 2025 року змінила стать.

Після отримання нового паспорта позивачка звернулася до ТЦК, однак їй відмовили у знятті з обліку без проходження військово-лікарської комісії. Суд визнав таку відмову незаконною та зобов’язав виключити її з військового обліку й реєстру «Оберіг», зазначивши, що жінки проходять військову службу на добровільних засадах.

