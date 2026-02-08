Справа Епштейна загрожує розколом норвезької королівської родини

Король Гаральд і королева Соня позують з кронпринцем Хоконом, принцесою Інгрід Александрою та кронпринцесою Метте-Маріт в Осло

Кронпринцеса Метте-Маріт підтримувала активне листування з Джеффрі Епштейном після того, як його визнали винним у залученні неповнолітніх до проституції

Цього тижня монархія Норвегії зіткнулася з безпрецедентним тиском. Поки син кронпринцеси постає перед судом за звинуваченнями у сексуальному насильстві, саму Метте-Маріт критикують за тісні зв’язки з покійним злочинцем Джеффрі Епштейном. Благодійні організації вже почали розривати стосунки з майбутньою королевою, а суспільство ставить під сумнів її право на престол. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Перша криза пов’язана з 29-річним Маріусом Боргом Хейбі, старшим сином кронпринцеси Метте-Маріт. Під час засідання суду в Осло він не зміг стримати сліз, заперечуючи чотири звинувачення у зґвалтуванні.

Хоча Маріус не має права на спадкування престолу (він народився до шлюбу матері з кронпринцом), скандал прямо б’є по іміджу корони. Кронпринц Хокон був змушений офіційно підкреслити, що його пасинок є простолюдином і діє як автономна особа, намагаючись дистанціювати Королівський дім від цього процесу.

Другий і значно масштабніший скандал розгорівся після оприлюднення нових документів Міністерства юстиції США. З'ясувалося, що Метте-Маріт підтримувала активне листування з Джеффрі Епштейном вже після того, як його офіційно визнали винним у залученні неповнолітніх до проституції.

У листах за 2012 рік принцеса називала Епштейна «коханим» та «чарівним», а також вела з ним неоднозначні бесіди. Кронпринцеса вже висловила глибокий жаль, пояснивши свою поведінку «недбалістю» та запізнілим розумінням того, ким насправді був Епштейн. Проте реакція суспільства виявилася жорсткою:

найбільший центр сексуального здоров'я Норвегії припинив співпрацю з принцесою, заявивши, що її контакти з насильником несумісні з їхньою місією;

прем'єр-міністр Йонас Гар Стере публічно розкритикував «поганий розсуд» Метте-Маріт, що є рідкісним випадком в історії країни.

Ситуація ускладнюється похилим віком короля Гаральда V (88 років) та хронічною хворобою самої Метте-Маріт. Експерти зазначають, що довіра до принцеси стрімко падає, а деякі коментатори навіть пропонують усунути її від обов'язків, щоб кронпринц Хокон міг правити одноосібно.

Скандал вийшов за межі Норвегії. У документах Епштейна згадуються й інші представники європейських еліт:

експрем’єр Норвегії Торбйорн Ягланд перебуває під слідством за підозрою у корупції через подарунки та поїздки від Епштейна.

згадується ім'я принцеси Софії (Швеція – «Главком»), хоча королівський двір заперечує її контакти з Епштейном після 2012 року;

у списках фігурує ім'я короля Фредеріка X (на момент 2012 року – кронпринца, Данія – «Главком») як гостя на вечері.

Судовий процес над Маріусом Хейбі триватиме кілька тижнів, що гарантує постійну увагу ЗМІ до проблем королівської родини. Для норвезької монархії ці викриття стали найсерйознішим викликом за останні десятиліття.

Як відомо, справа померлого фінансиста Джеффрі Епштейна спричинила різні наслідки по обидва боки Атлантики. Поки прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер бореться за політичне виживання, Дональд Трамп демонструє імунітет до нових хвиль викриттів, незважаючи на згадки його імені в слідчих матеріалах.

Для Кіра Стармера ситуація стала критичною не через особисті зв'язки з Епштейном, а через кадрове рішення. Прем’єр опинився під шквалом критики після призначення послом у Вашингтоні Пітера Мандельсона. Останній, як з’ясувалося, підтримував близькі стосунки з Епштейном навіть після його засудження у 2008 році.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що не має жодного стосунку до справи сексуального злочинця Джеффрі Епштейна.

«Я не маю до цього жодного стосунку. Я не маю нічого спільного з Джеффрі Епштейном», – наголосив Трамп.