Мендель після інтерв'ю з Карлсоном згадала про Бога

Колишня прессекретарка Зеленського згадала біблійні слова після резонансної розмови з американським пропагандистом

Колишня прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель після скандального інтерв’ю американському пропагандисту Такеру Карлсону опублікувала біблійну цитату. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис у Facebook.

«Отче, прости їм, бо не відають, що чинять», – написала Мендель.

У коментарях під дописом Юлії Мендель користувачі різко розкритикували її інтерв’ю Такеру Карлсону. Частина людей звинуватила колишню прессекретарку президента у «ганьбі країни» та зраді України, згадуючи при цьому загиблих українських військових і жителів Херсонщини.

Інші коментатори емоційно відреагували на біблійну цитату Мендель про прощення. Деякі користувачі заявили, що «Бог не простить» їй висловлювань про Україну та Донбас.

Окремі користувачі припустили, що Мендель нібито «використали» або «обманули», а її участь в інтерв’ю пояснювали прагненням до уваги та публічності. У коментарях також лунали звинувачення у тому, що її заяви можуть грати на користь російській пропаганді.

Частина дописувачів висміяла згадку про Бога після інтерв’ю Карлсону. У коментарях користувачі писали, що Мендель нібито намагається виправдати свої слова релігійною риторикою, а також іронізували над її публікацією.

Напередодні Юлія Мендель завітала на інтерв’ю до американського пропагандиста Такера Карлсона, де вирішила видати одразу повний набір гучних пропагандистських тез про Україну, війну та «занепад держави».

Зокрема, колишня прессекретарка президента заявила, що Україна нібито «перебуває на межі зникнення», розповіла про «нездоровий націоналізм», а також озвучила версію про те, що у 2022 році Київ нібито був готовий віддати Донбас Росії.

Під фінал розмови Мендель перейшла на російську мову та емоційно звернулася до Володимира Путіна із закликом «зупинити це одним указом».

Нагадаємо, Юлія Мендель опинилася у базі сайту «Миротворець». У картці ресурсу серед причин внесення вказані нібито поширення російської пропаганди, маніпулювання суспільно важливою інформацією в інтересах агресора та заклики до капітуляції України.