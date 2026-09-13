«Санкції не змінять моєї позиції». Мендель звернулася до Зеленського

Після звільнення з посади Юлія Мендель зробила низку суперечливих заяв щодо президента та його команди

Колишня прессекретарка президента відреагувала на запроваджені проти неї обмеження

Колишня прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель відреагувала на рішення щодо введення проти неї санкцій. Про це повідомляє «Главком».

«За кілька днів до мого виступу в Європарламенті Володимир Зеленський, мій колишній бос, ввів проти мене санкції. Санкції проти громадян України є антиконституційними, як і багато інших рішень Зеленського», – написала Мендель у Facebook.

Вона наголосила, що Зеленський застосовує санкції «проти всіх, хто виступає за мир в Україні», і додала, що «Україні потрібен мир, а не чергова диктатура».

«Я знала, що готується «державна зрада» за моє інтерв'ю з Такером Карлсоном і здогадувалася про можливість санкцій. Це не змінює моєї позиції, як і позиції мільйонів українців. Щоб вижити, Україні потрібен мир, а не чергова диктатура, навіть якщо це диктатура Зеленського», – заявила Мендель.

Юлія Мендель була прессекретаркою Зеленського з 3 червня 2019 року по 9 липня 2021 року. Після звільнення з посади зробила низку суперечливих заяв щодо президента та його команди.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський підписав три укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування санкцій до суден російського тіньового флоту, проти підприємств та осіб, що пов’язані з російською державною корпорацією «Ростех», і пропагандистів, які виправдовують агресію РФ.

Нагадаємо, у травні колишня прессекретарка президента України Володимира Зеленського Юлія Мендель дала інтерв’ю американському блогерові Такеру Карлсону. За словами Мендель, вона нібито розмовляла із членами української делегації, які брали участь у переговорах у Стамбулі 2022 року, і вони заявили, що «погодилися б на все», а Зеленський нібито «особисто погодився віддати Донбас». Упродовж інтерв’ю вона також говорила про буцімто причетність Зеленського до відмивання грошей і звинувачувала його в тому, що він зіпсував відносини України й США.

Також вона говорила про те, що «зустрічалася з багатьма людьми, які підтвердили, що бачили, як він (Зеленський, – ред.) вживав наркотики у різних клубах».

В Офісі президента України журналістам відповіли, що Мендель не була причетною до перемовин та ухвалення державних рішень, тому поставили під сумнів серйозність її заяви.

«Ця пані не брала участі в перемовинах, не брала участі в ухваленні рішень, давно не в собі, а хто їй там щось розповідає та чи було це насправді – коментувати несерйозно», – ідеться в повідомленні Офісу.