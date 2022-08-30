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США відреагували на указ Путіна збільшити чисельність армії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
США відреагували на указ Путіна збільшити чисельність армії
фото з відкритих джерел

Нові сили не зможуть збільшити загальну бойову міць рашистів

 У Білому домі (США) переконані, що указ російського диктатора Володимира Путіна про збільшення російської армії «навряд матиме успіх». Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на високопоставленого представника Міністерства оборони США.

«Росія історично не досягала цільових показників чисельності особового складу», – наголосив він.

За словами співрозмовника видання, будь-який додатковий персонал, який Росії вдасться зібрати до кінця року, не зможе збільшити загальну бойову міць її армії.

Він пояснив, що все це через заходи, які Кремль вживає для збільшення набору. Зокрема мовиться про скасування верхньої вікової межі для новобранців, а також вербування ув'язнених. «Багато хто з цих новобранців були помічені як літні, непридатні і погано навчені», – додав представник Пентагону.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що президент країни-агресорки Росії Володимир Путін підписав указ про збільшення штатної чисельності Збройних сил РФ. Відповідно до указу, з 1 січня 2023 року штатну чисельність Збройних сил РФ збільшиться на 137 тис. осіб. 

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Теги: війна путін окупація США армія

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