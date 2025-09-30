Росіяни почали зміцнювати оборону НПЗ (відео)

Захисні конструкції з'явились над НПЗ у Самарі

У Самарі на території одного з нафтопереробних заводів росіяни встановили додаткові захисні конструкції та накрили об'єкт спеціальними сітками на тлі атак безпілотників, пише «Главком».

Місцеві жителі помітили зміни на території заводу та вказують на встановлення нових захисних елементів, які мають на меті мінімізувати можливі пошкодження від атак БпЛА.

Сітки, ймовірно, повинні служити як додатковий бар'єр, який може зменшити ефективність ударів безпілотників, а конструкції – створити додаткові захисні елементи для важливих частин заводу.

Нагадаємо, у ніч на 26 вересня безпілотники атакували Афіпський НПЗ у Краснодарському краї.