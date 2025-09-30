Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Росіяни почали зміцнювати оборону НПЗ (відео)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Росіяни почали зміцнювати оборону НПЗ (відео)
Захисні конструкції з'явились над НПЗ у Самарі
скриншот з відео

Сітки, ймовірно, повинні служити як додатковий бар'єр

У Самарі на території одного з нафтопереробних заводів росіяни встановили додаткові захисні конструкції та накрили об'єкт спеціальними сітками на тлі атак безпілотників, пише «Главком».

Місцеві жителі помітили зміни на території заводу та вказують на встановлення нових захисних елементів, які мають на меті мінімізувати можливі пошкодження від атак БпЛА.

Сітки, ймовірно, повинні служити як додатковий бар'єр, який може зменшити ефективність ударів безпілотників, а конструкції – створити додаткові захисні елементи для важливих частин заводу.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у Telegram

Нагадаємо, у ніч на 26 вересня безпілотники атакували Афіпський НПЗ у Краснодарському краї.

 

Теги: нафта безпілотник росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ветеран з 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Віктор Обертос
Російський снайпер поранив батька та сина однією кулею
31 серпня, 18:13
Повірений у справах Польщі заявив, що нібито немає доказів, що дрони були російськими
Польща викликала «на килим» російського дипломата через масовану атаку дронів
10 вересня, 12:04
Келлог: Ми відстаємо, відстаємо серйозно. Українці є світовими лідерами в технологіях дронів
Келлог визнав Україну світовим лідером у технологіях дронів
14 вересня, 06:29
Окупанти вдарили безпілотниками по Чернігову
Росія атакувала об'єкт критичної інфраструктури у Чернігові
23 вересня, 00:10
Відстань від території України до цілі становила близько 1,4 тис. км
Безпілотники СБУ вчергове уразили «Газпром Нафтохім Салават» – джерело
24 вересня, 10:49
Комунальні служби вже домоглися перших успіхів у відновленні життєзабезпечення будинку
Атака на Київ: Ткаченко назвав найбільш постраждалу локацію
28 вересня, 11:02
Міністр економіки Словаччини Деніса Сакова зробила заяву про енергоресурси з РФ
Словаччина назвала умову, за якої відмовиться від російської нафти
18 вересня, 06:58
Дрони були помічені як на північ, так і на південь від головної авіабази Ерланд
У двох країнах НАТО літали невідомі дрони
27 вересня, 22:12
Раніше табі були частиною традиційного японського костюма
У Росії стали трендом «козлячі» тапки
Вчора, 08:45

Соціум

Росіяни почали зміцнювати оборону НПЗ (відео)
Росіяни почали зміцнювати оборону НПЗ (відео)
«Чим далі від правди, тим краще»: Київ відреагував на блокування Угорщиною українських ЗМІ
«Чим далі від правди, тим краще»: Київ відреагував на блокування Угорщиною українських ЗМІ
YouTube погодився виплатити Трампу $24,5 млн через блокування його акаунта 
YouTube погодився виплатити Трампу $24,5 млн через блокування його акаунта 
Білий дім представив план припинення вогню у Газі
Білий дім представив план припинення вогню у Газі
З британських в'язниць помилково випущено сотні ув'язнених
З британських в'язниць помилково випущено сотні ув'язнених
Зумери відроджують «нудну» для міленіалів професію
Зумери відроджують «нудну» для міленіалів професію

Новини

«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
Сьогодні, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01

Прес-релізи

Воїни-музиканти влаштують концерт у Національній філармонії
Воїни-музиканти влаштують концерт у Національній філармонії
29 вересня, 17:00
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua