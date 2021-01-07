ООН фіксує тривалий стрімкий ріст цін на усі види продовольства

Попри прогнози дефіциту продовольства Україна активно вивозила його за межі держави

Відповідно до даних, опублікованих сьогодні Продовольчою і сільськогосподарською організацією Об'єднаних Націй (ФАО), в грудні світові продовольчі ціни продовжували підвищуватися сьомий місяць поспіль, причому найбільше зросли ціни на молочну продукцію та рослинні олії.

У грудні середнє значення Індексу продовольчих цін ФАО склало 107,5 пункту, що на 2,2 відсотка вище листопадового показника. За підсумками 2020 року в цілому середнє значення цього індексу, що дозволяє щомісяця відстежувати коливання світових цін на найбільш ходові продовольчі товари, досягло максимального за останні три роки рівня, склавши 97,9 пункту, що на 3,1 відсотка вище показника 2019 року, однак більш ніж на 25 відсотків нижче історичного максимуму, зафіксованого в 2011 році.

Індекс цін на зернові ФАО виріс на 1,1 відсотка в порівнянні з листопадовим показником, а його середньорічне значення за 2020 рік на 6,6 відсотка перевищило рівень 2019 року. У грудні підвищилися експортні ціни на пшеницю, кукурудзу, сорго і рис, що частково викликано побоюваннями у зв'язку з несприятливими погодними умовами і перспективами врожаю в Північній і Південній Америці і в Російській Федерації. У порівнянні з 2019 роком у 2020 році експортні ціни на рис виросли на 8,6 відсотка, а ціни на кукурудзу і пшеницю – відповідно на 7,6 відсотка і 5,6 відсотка.

Індекс цін на рослинні олії ФАО в грудні виріс на 4,7 відсотка і досяг найвищого рівня з вересня 2012 року. Крім подальшого скорочення пропозиції з боку провідних країн – виробників пальмової олії на міжнародну торгівлю позначилося різке підвищення експортних мит в Індонезії. Зростання світових цін на соєву олію частково пояснюється тривалими страйками в Аргентині, які відбилися як на виробництві, так і на портової логістики. Середнє значення цього підіндексу за 2020 рік на 19,1 відсотка перевищило показник попереднього року.

Індекс цін на молочну продукцію ФАО, продовжуючи підвищуватися сьомий місяць поспіль, в грудні виріс на 3,2 відсотка. Підвищенню цін на всі категорії молочної продукції сприяв активний світової імпортний попит, обумовлений побоюваннями у зв'язку з наслідками більш сухої та спекотної погоди для виробництва молока в Океанії, а також високий внутрішній попит в Західній Європі. Разом з тим, за підсумками 2020 року середнє значення Індексу цін на молочну продукцію виявилося на один відсоток нижче рівня 2019 року.

Індекс цін на м'ясо ФАО в грудні виріс на 1,7 відсотка, при цьому його середньорічне значення знизилося на 4,5 відсотка в порівнянні з 2019 роком. Котирування м'яса птиці в останньому місяці року зміцнилися під впливом таких чинників, як підвищення імпортного попиту, в першу чергу на Близькому Сході, значні обсяги внутрішніх продажів в провідних країнах-виробниках, а також негативні наслідки спалахів пташиного грипу в Європі. Ціни на свинину дещо знизилися під впливом тимчасового призупинення експорту на азіатські ринки продукції з Німеччини в зв'язку зі спалахами африканської чуми свиней.

Індекс цін на цукор ФАО в грудні знизився на 0,6 відсотка після помітного збільшення в попередньому місяці. За підсумками 2020 року значення цього підіндексу на 1,1 відсотка перевищило рівень 2019 року, що пояснюється значним збільшенням обсягів імпорту з боку Китаю і підвищенням попиту на цукор-рафінад з боку харчової промисловості і галузі з виробництва напоїв у Індонезії, при цьому підвищувальний тиск на ціни було нівельовано очікуваним зростанням виробництва в Бразилії та Індії.

Як повідомлялося раніше, протягом 2020 року Україна нарощувала експорт продовольства, зокрема зернових та бобових культур.

У звʼязку з цим Всеукраїнська асоціація пекарів та асоціація «Борошномели країни» неодноразово зверталися до уряду з проханням обмежити експорт, який загрожує виникненню дефіциту на внутрішньому ринку та подорожчанням хліба.