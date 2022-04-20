Гуманітарний коридор з Маріуполя не спрацював, – Верещук

Окупаційні війська не припинили вогонь

Із Маріуполя 20 квітня мали виїхати гуманітарним коридором літні люди, жінки та діти. Проте це не спрацювало так, як слід. Про це повідомила віцепрем'єрка Ірина Верещук. Вона зазначила, що окупанти не можуть контролювати власних військових на місцях: ті просто не перестали стріляти.

«Також через властиву неорганізованість та нехлюйство окупанти не змогли забезпечити вчасний підвіз людей до точки, де чекали десятки наших автобусів і швидких», – написала віцепрем'єрка.

Верещук зазначила, що 21 квітня вранці українська сторона відновить зусилля на Маріупольському напрямку.

Зранку Віцепрем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що на сьогодні вдалося домовитися про гуманітарний коридор з Маріуполя.

Відомо, що хоча місто залишається під контролем України, його мешканці страждають від браку харчів і води.

Відзначимо, що НАТО може підключитися до евакуації людей із Маріуполя.

Нагадаємо, сьогодні полк «Азов» опублікував відео із Маріуполя – міста у ворожій облозі, захисники якого стримують наступ російських окупантів уже більше місяця. На кадрах видно тіла загиблих українців. Деякі з них лежать біля автомобілів, деякі – просто на землі.

Командир 36 бригади морпіхів, яка також боронить Маріуполь, майор Сергій Волина звернувся до світових лідерів з проханням застосувати процедуру вилучення до військових Маріупольського гарнізону та мирних жителів, які укриваються на заводі. Він зазначив, що це може бути його останньою заявою, адже в захисників «залишилося лише кілька днів, а то й годин».

Водночас Зеленський пропонує обмін: російських військових на жителів Маріуполя.