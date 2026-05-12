Стармер відмовився йти у відставку з посади прем’єра

Вікторія Літвінова
Глава британського уряду заявив, що процедура зміни лідера лейбористів ще не розпочалась

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив членам уряду, що не планує йти у відставку попри тиск усередині Лейбористської партії та заклики залишити посаду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.  

Під час засідання Кабінету міністрів у вівторок Стармер визнав відповідальність за слабкі результати партії на місцевих виборах, однак наголосив, що офіційний процес зміни лідера партії ще не був запущений. Прем’єр заявив, що останні дві доби «створили нестабільність» у країні та мали економічні наслідки для британських сімей.

На тлі політичної невизначеності британські фінансові ринки відреагували падінням. Курс фунта стерлінгів знизився щодо долара, а прибутковість 30-річних державних облігацій Великої Британії зросла до найвищого рівня з 1998 року. Інвестори побоюються, що зміна глави уряду може призвести до збільшення державних витрат і зростання вартості запозичень. 

Політична криза у Великій Британії загострилася після того, як десятки депутатів-лейбористів закликали Стармера визначити терміни свого відходу з посади. За підрахунками Bloomberg, понад 81 депутат уже виступили за його відставку. Якщо вони підтримають одного кандидата, у партії можуть запустити процедуру виборів нового лідера.

Серед можливих претендентів на посаду прем’єра британські медіа та аналітики називають мера Великого Манчестера Енді Бернема, міністра охорони здоров’я Веса Стрітінга та колишню заступницю прем’єра Анджелу Рейнер. Водночас сам Стармер заявив, що уряд має продовжувати роботу та зосередитися на внутрішній і зовнішній політиці. 

Нагадаємо, тиск на Кіра Стармера посилився після невдалих для лейбористів місцевих виборів, на яких партія втратила контроль над парламентом Уельсу та значною частиною місцевих рад в Англії. Напередодні кілька урядовців нижчого рангу також оголосили про відставку. 

