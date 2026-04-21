Росія в ООН назвала українців «витратним матеріалом»

Під час засідання Ради Безпеки ООН постпред Василь Небензя назвав українців «витратним матеріалом» та звинуватив Захід у використанні України у війні. Про це пише «Главком» з посиланням на трансляцію засідання.

У своєму виступі Небензя згадав про інтерв’ю начальника Генштабу Бельгії Фредерик Вансіна, заявивши, що він нібито сказав, що Україна «виграє час для підготовки європейських країн до війни з Росією».

Російська сторона стверджує, що саме «за це Києву платять гроші та дають кредити».

Зокрема, від Небензі пролунала заява: «Прості українці – витратний матеріал». Також він заявив, що в Європі нібито розглядають заходи щодо повернення українських біженців, передусім чоловіків, а також активно нарощують виробництво озброєння.

До слова, представник Росії Василь Небензя демонстративно не слухав та відволікався на телефон, коли виступав представник України при ООН Андрій Мельник та озвучував кількість жертв цивільного населення від атак РФ.

Ініціатором зустрічі виступила Україна після масштабних повітряних атак РФ, які відбулися 14 квітня. Запит Києва підтримали низка членів Радбезу, зокрема Данія, Франція, Греція, Латвія, Ліберія та Велика Британія.