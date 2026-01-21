Прем’єр Канади в Давосі: повний текст промови, яка наробила галасу

Карні наголосив на твердій підтримці суверенітету Данії та Гренландії

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, наголосив на твердій підтримці суверенітету Данії та Гренландії на тлі територіальних претензій з боку США. Він також повідомив про намір Канади вдвічі збільшити оборонні видатки та розширити стратегічну співпрацю. Ці заяви викликали значний резонанс у мережі.

«Главком» публікує повний текст виступу Карні в Давосі:

Для мене велика честь і обов'язок бути з вами в цей переломний момент для Канади та всього світу. Сьогодні я говоритиму про розрив у світовому порядку, кінець гарної історії та початок жорстокої реальності, в якій геополітика між великими державами не підлягає жодним обмеженням.

Але я також стверджую, що інші країни, зокрема середні держави, такі як Канада, не є безсилими. Вони мають здатність будувати новий порядок, який втілює наші цінності, такі як повага до прав людини, сталий розвиток, солідарність, суверенітет і територіальна цілісність держав. Сила менш потужних починається з чесності.

Щодня нам нагадують, що ми живемо в епоху суперництва великих держав. Що порядок, заснований на правилах, зникає. Що сильні роблять те, що можуть, а слабкі терплять те, що мусять. Цей афоризм Фукідіда подається як неминучий – природна логіка міжнародних відносин, що знову утверджує себе. І, стикаючись із цією логікою, країни мають сильну тенденцію підкорятися, щоб уникнути конфліктів. Пристосовуватися. Уникати проблем. Сподіватися, що поступливість забезпечить безпеку. Це не так. Тож, які у нас є варіанти?

У 1978 році чеський дисидент Вацлав Гавел написав есе під назвою «Сила безсилих». У ньому він поставив просте запитання: як комуністична система підтримувала себе? Його відповідь починалася з овочевого продавця. Щоранку цей крамар вивішував у вітрині табличку: «Пролетарі всіх країн, єднайтеся!». Він не вірив у це. Ніхто не вірив у це. Але він все одно вивішує табличку – щоб уникнути неприємностей, продемонструвати покірність, ужитися з оточенням. І оскільки кожен крамар на кожній вулиці робить те саме, система зберігається.

Не завдяки одному лише насильству, а завдяки участі звичайних людей у ритуалах, які вони потай знають як неправдиві. Гавел назвав це «життям у брехні». Сила системи походить не від її правдивості, а від готовності всіх діяти так, ніби вона правдива. І її крихкість походить з того ж джерела: коли хоча б одна людина перестає грати свою роль – коли продавець овочів знімає свою вивіску – ілюзія починає руйнуватися. Настав час компаніям і країнам зняти свої вивіски.

Протягом десятиліть такі країни, як Канада, процвітали в рамках того, що ми називали міжнародним порядком, заснованим на правилах. Ми приєдналися до його інституцій, вихваляли його принципи і користувалися його передбачуваністю. Ми могли проводити зовнішню політику, засновану на цінностях, під його захистом.

Ми знали, що історія міжнародного порядку, заснованого на правилах, була частково неправдивою. Що найсильніші звільняли себе від дотримання правил, коли це було вигідно. Що торговельні правила застосовувалися асиметрично. І що міжнародне право застосовувалося з різною суворістю залежно від особи обвинуваченого або жертви.

Ця фікція була корисною, і американська гегемонія, зокрема, допомагала забезпечувати суспільні блага: відкриті морські шляхи, стабільну фінансову систему, колективну безпеку та підтримку механізмів вирішення спорів.

Отже, ми розмістили вивіску у вікні. Ми брали участь у ритуалах. І в основному уникали вказувати на розбіжності між риторикою та реальністю. Ця угода більше не працює. Дозвольте мені висловитися прямо: ми перебуваємо в процесі розриву, а не переходу.

Протягом останніх двох десятиліть низка криз у фінансах, охороні здоров'я, енергетиці та геополітиці оголила ризики надмірної глобальної інтеграції. Зовсім недавно великі держави почали використовувати економічну інтеграцію як зброю. Мита як важіль впливу. Фінансову інфраструктуру як засіб примусу. Ланцюги постачання як вразливі місця, якими можна скористатися.

Неможливо «жити в брехні» про взаємну вигоду від інтеграції, коли інтеграція стає джерелом вашої підпорядкованості. Багатосторонні інституції, на які покладалися середні держави – СОТ, ООН, КС – архітектура колективного вирішення проблем – значно ослабли. Як результат, багато країн дійшли однакових висновків. Вони повинні розвивати більшу стратегічну автономію: в енергетиці, продовольстві, критично важливих мінералах, фінансах та ланцюгах постачання.

Цей імпульс є зрозумілим. Країна, яка не може себе прогодувати, забезпечити паливом або захистити, має небагато варіантів. Коли правила більше не захищають вас, ви повинні захищати себе самі. Але давайте чітко усвідомлювати, до чого це призведе. Світ фортець буде біднішим, крихкішим і менш стійким.

І є ще одна істина: якщо великі держави відмовляться навіть від видимості дотримання правил і цінностей заради безперешкодного досягнення своєї влади та інтересів, вигоди від «транзакціоналізму» стануть важче відтворити. Гегемони не можуть постійно монетизувати свої відносини. Союзники будуть диверсифікувати свої відносини, щоб убезпечитися від невизначеності. Купуватимуть страховку. Збільшуватимуть кількість варіантів. Це відновить суверенітет – суверенітет, який колись ґрунтувався на правилах, але все більше буде закріплюватися в здатності протистояти тиску.

Як я вже казав, таке класичне управління ризиками має свою ціну, але вартість стратегічної автономії, суверенітету, також може бути розподілена. Колективні інвестиції в стійкість коштують дешевше, ніж будівництво кожною країною власної фортеці. Спільні стандарти зменшують фрагментацію. Взаємодоповнюваність є позитивною сумою.

Питання для середніх держав, таких як Канада, полягає не в тому, чи адаптуватися до цієї нової реальності. Ми мусимо це зробити. Питання полягає в тому, чи адаптуємося ми, просто будуючи вищі стіни, чи можемо зробити щось більш амбітне. Канада була серед перших, хто почув сигнал тривоги, що змусило нас кардинально змінити нашу стратегічну позицію. Канадці знають, що наше старе, зручне припущення, що наше географічне положення та членство в альянсах автоматично забезпечують процвітання та безпеку, більше не є дійсним.

Наш новий підхід ґрунтується на тому, що Олександр Стабб назвав «реалізмом, заснованим на цінностях», або, іншими словами, ми прагнемо бути принциповими і прагматичними. Принципові у нашій відданості фундаментальним цінностям: суверенітету та територіальній цілісності, забороні застосування сили, крім випадків, передбачених Статутом ООН, повазі до прав людини.

Прагматичні у визнанні того, що прогрес часто є поступовим, що інтереси розходяться, що не кожен партнер поділяє наші цінності. Ми ведемо широке, стратегічне співробітництво з відкритими очима. Ми активно сприймаємо світ таким, яким він є, а не чекаємо на світ, яким ми хочемо його бачити.

Канада калібрує свої відносини так, щоб їх глибина відображала наші цінності. Ми надаємо пріоритет широкому залученню, щоб максимізувати наш вплив, з огляду на мінливість світового порядку, ризики, які це створює, та ставки на те, що буде далі. Ми більше не покладаємося лише на силу наших цінностей, а й на цінність нашої сили.

Ми будуємо цю силу у себе вдома. З моменту приходу мого уряду до влади ми знизили податки на доходи, приріст капіталу та інвестиції в бізнес, усунули всі федеральні бар'єри для міжпровінційної торгівлі та прискорили інвестиції на суму в трильйон доларів в енергетику, штучний інтелект, критично важливі мінерали, нові торговельні коридори та інші сфери.

Ми подвоюємо наші витрати на оборону до 2030 року і робимо це таким чином, щоб розвивати наші вітчизняні галузі. Ми швидко диверсифікуємося за кордоном. Ми домовилися про всеосяжне стратегічне партнерство з Європейським Союзом, включаючи приєднання до SAFE, європейської системи оборонних закупівель. За останні шість місяців ми підписали ще дванадцять угод про торгівлю та безпеку на чотирьох континентах. За останні кілька днів ми уклали нові стратегічні партнерства з Китаєм та Катаром.

Ми ведемо переговори про укладення угод про вільну торгівлю з Індією, ASEAN (Асоціація держав Південно-Східної Азії), Таїландом, Філіппінами, Mercosur (Економічний союз держав у Південній Америці). Щоб допомогти вирішити глобальні проблеми, ми прагнемо до змінної геометрії – різних коаліцій для різних питань, заснованих на цінностях та інтересах.

Щодо України, ми є основним членом «коаліції охочих» і одним з найбільших вкладників на душу населення в її оборону та безпеку. Щодо суверенітету Арктики, ми твердо стоїмо на боці Гренландії та Данії і повністю підтримуємо їхнє унікальне право визначати майбутнє Гренландії. Наша прихильність до статті 5 є непохитною.

Ми співпрацюємо з нашими союзниками по НАТО (включно з Північно-Балтійською вісімкою) для подальшого зміцнення північного та західного флангів альянсу, зокрема через безпрецедентні інвестиції Канади в радари, підводні човни, літаки та наземні війська. Канада рішуче виступає проти мит на Гренландію і закликає до цілеспрямованих переговорів для досягнення спільних цілей безпеки та процвітання Арктики.

У сфері багатосторонньої торгівлі ми підтримуємо зусилля з налагодження зв’язків між Транстихоокеанським партнерством та Європейським Союзом, що дозволить створити новий торговельний блок із 1,5 мільярда людей.

Щодо критично важливих мінералів, ми створюємо клуби покупців, закріплені в G7, щоб світ міг диверсифікувати постачання, яке зараз є надто концентрованим. Щодо штучного інтелекту, ми співпрацюємо з однодумними демократіями, щоб у кінцевому підсумку не бути змушеними вибирати між гегемонами та гіпермасштабними компаніями.

Це не наївний мультилатералізм. Це також не покладання на ослаблені інституції. Це створення коаліцій, які працюють над кожним питанням окремо, з партнерами, які мають достатньо спільних позицій, щоб діяти разом. У деяких випадках це буде переважна більшість країн. Це створення щільної мережі зв'язків у сфері торгівлі, інвестицій, культури, на яку ми зможемо спиратися для вирішення майбутніх викликів і використання можливостей.

Середні держави повинні діяти разом, бо якщо ви не за столом, то ви в меню. Великі держави можуть собі дозволити діяти самостійно. Вони мають розмір ринку, військовий потенціал, важелі впливу, щоб диктувати умови. Середні держави цього не мають. Але коли ми ведемо переговори лише на двосторонній основі з гегемоном, ми ведемо переговори з позиції слабкості. Ми приймаємо те, що нам пропонують. Ми конкуруємо між собою, щоб бути найбільш поступливими.

Це не суверенітет. Це імітація суверенітету при прийнятті підпорядкування. У світі суперництва великих держав країни, що знаходяться посередині, мають вибір: конкурувати між собою за прихильність або об'єднатися, щоб створити третій шлях, який матиме вплив.

Ми не повинні дозволити, щоб зростання жорсткої сили засліпило нас і не дало побачити, що сила легітимності, цілісності та правил залишиться сильною – якщо ми вирішимо використовувати її разом. Це повертає мене до Гавела. Що означатиме для середніх держав «жити в правді»?

Це означає називати речі своїми іменами. Припиніть посилатися на «міжнародний порядок, заснований на правилах», нібито він і досі функціонує так, як про нього заявляють. Називайте систему тим, чим вона є насправді: періодом посилення суперництва між великими державами, коли найпотужніші з них переслідують свої інтереси, використовуючи економічну інтеграцію як засіб примусу.

Це означає діяти послідовно. Застосовувати однакові стандарти до союзників і суперників. Коли середні держави критикують економічне залякування з одного боку, але мовчать, коли воно надходить з іншого, ми залишаємо вивіску у вітрині. Це означає будувати те, у що ми віримо. Замість чекати відновлення старого порядку, створюйте інституції та угоди, які функціонують так, як описано.

І це означає зменшення важелів, що дають можливість примусу. Побудова сильної внутрішньої економіки завжди має бути пріоритетом кожного уряду. Міжнародна диверсифікація – це не лише економічна розсудливість, це матеріальна основа чесної зовнішньої політики. Країни заробляють право на принципову позицію, зменшуючи свою вразливість до відплати.

Канада має те, чого прагне світ. Ми є енергетичною супердержавою. Ми володіємо величезними запасами важливих корисних копалин. У нас найосвіченіше населення у світі. Наші пенсійні фонди є одними з найбільших і найдосконаліших інвесторів у світі. Ми маємо капітал, таланти та уряд з величезними фінансовими можливостями для рішучих дій.

І ми маємо цінності, до яких прагнуть багато інших. Канада – це плюралістичне суспільство, яке працює. Наше суспільне життя є гучним, різноманітним і вільним. Канадці залишаються відданими принципам сталого розвитку. Ми є стабільним, надійним партнером – у світі, який є всім, крім цього, – партнером, який будує і цінує довгострокові відносини.

Канада має ще щось: усвідомлення того, що відбувається, і рішучість діяти відповідно. Ми розуміємо, що цей розрив вимагає не лише адаптації. Він вимагає чесності щодо світу таким, яким він є. Ми знімаємо табличку з вікна. Старий порядок не повернеться. Ми не повинні сумувати за ним. Ностальгія – це не стратегія.

Але з цього розриву ми можемо побудувати щось краще, міцніше і справедливіше. Це завдання середніх держав, які мають найбільше втратити від світу фортець і найбільше виграти від світу справжньої співпраці. Могутні мають свою силу. Але ми теж маємо щось – здатність перестати прикидатися, називати речі своїми іменами, зміцнювати нашу силу вдома і діяти разом. Це шлях Канади. Ми обираємо його відкрито і впевнено. І це шлях, відкритий для будь-якої країни, яка бажає йти ним разом з нами.

