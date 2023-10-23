Головна Світ Політика
search button user button menu button

Мінфін Німеччини планує обмежити фінансування України – Bild

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Мінфін Німеччини планує обмежити фінансування України – Bild
Остаточний проєкт бюджету Бундестаг має ухвалити у середині листопада
фото з відкритих джерел

У Бундестазі очікуються запеклі дебати під час ухвалення бюджету Німеччини на 2024 рік

Проєкт федерального бюджету Німеччини на 2024 рік не передбачає виділення понад 5 млрд євро, які міноборони ФРН потребує на військову допомогу Україні. Про це в неділю, 22 жовтня, повідомило німецьке видання Bild із посиланням на внутрішній документ міноборони.

Прописані в цьому документі кошти на військові потреби України виділятимуть з бюджету «загального фінансового управління». Загалом мінфін Німеччини заклав на допомогу Києву 4 млрд євро на 2024 рік, чого на думку міністерства оборони замало.

У документі, що опинився в розпорядженні Bild, наводиться розрахунок коштів, що виділятимуться. Так, 3,1 млрд євро передбачено на реалізацію вже обіцяних раніше траншів допомоги, 770 млн євро зарезервовано для міністерства закордонних справ ФРН та його програмам допомоги Україні. Натомість, на нові військові проєкти у 2024 році планують виділити лише незначні 120 млн євро.

«Однак потреба набагато вища, адже у міноборони Німеччини очікують від Києва додаткових запитів щодо (військової – ред.) допомоги на 5,22 млрд євро», – пише видання.

Крім того, у створеному для допомоги Україні спеціальному штабі при міноборони ФРН підрахували, на які саме оборонні потреби Києва доведеться виділити більше коштів. Зокрема, на системи протиповітряної оборони для Збройних сил України мали б виділити 880 млн євро, ще 675 млн євро – на бронетехніку, 935 млн євро – на захисне спорядження для ЗСУ, а 2,34 млрд євро – на ремонт, запчастини та логістику.

Остаточний проєкт бюджету Німеччини на 2024 рік мають ухвалити у середині листопада, чому, ймовірно, передуватимуть запеклі дебати в Бундестазі, припускає Bild. Підстави для цього дає й заява відповідального за військові видатки в Бюджетному комітеті Бундестагу Андреас Шварц, який представляє соціал-демократів.

«Ми мусимо дотримати свого слова. Не має бути так, що наступного року у нас закінчяться фінансові ресурси на допомогу Україні. Міністр фінансів (Крістіан – ред.) Лінднер зобов'язаний надати додаткові мільярди на допомогу Україні до ухвалення остаточного бюджету. Україна повинна мати можливість покладатися на обіцянки Німеччини», – наголосив Шварц в коментарі виданню Bild.

У 2023 році на фінансування ініціативи з розбудови безпекового потенціалу України Німеччина заклала 5,4 млрд євро. Торік на ці цілі було виділено два млрд євро. За ці кошти фінансується військова допомога Києву.

У липні уряд Німеччини обіцяв, що до 2027 року на військову допомогу Україні буде виділено ще близько 10,5 млрд євро.

Теги: Німеччина Україна війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Франкфурті поліція сьогодні затримала агітатора ХАМАСу Айтака Барані,
У Німеччині розпочалися сутички поліції із мігрантами з арабських країн (відео)
13 жовтня, 18:24
На думку експосадовця США, у країнах, де багато мігрантів, виникають групи впливу на політику та громадську думку
Мітинги сторонників ХАМАСу. Кіссінджер назвав головну помилку Німеччини
12 жовтня, 12:58
Вартість замовлення на артилерійські снаряди у межах рамкової угоди з Бундесвером складає сотні мільйонів євро
Німецький концерн Rheinmetall отримав велике замовлення на артснаряди для України
10 жовтня, 11:22
Поліція розпочинає розгін демонстрації прихильників ХАМАСу у берлінському районі Нойкельн
Німеччина шокована: прихильники ХАМАСу виходять на мітинги та радіють вбивствам
10 жовтня, 09:03
SurveilSpire призначені для розвідки та боротьби з ворожими дронами
Німецький концерн Rheinmetall передав Україні комплекси для боротьби з дронами
5 жовтня, 06:25
Німеччина продовжує допомагати із розміщенням українських біженців
Доступно вісім варіантів: де українські біженці можуть знайти житло у Німеччині
29 вересня, 08:48
З 1 жовтня у Німеччині запровадять низку змін, які стосуватимуться різних сфер
Що чекатиме українців у Німеччині з 1 жовтня: перелік змін
28 вересня, 11:00
Словаччина та Польща будуть ретельно перевіряти транспорт на кордоні
Закриття кордону із Польщею? Словаччина пояснила, що відбувається
28 вересня, 10:18
Гостомель після деокупації, 1 квітня 2022 року
Німеччина розслідує воєнні злочини у Гостомелі, де постраждав їхній громадянин
27 вересня, 16:15

Політика

Вірменія та Азербайджан сядуть за стіл переговорів в Ірані
Вірменія та Азербайджан сядуть за стіл переговорів в Ірані
Ізраїль не планує припиняти вогонь по Сектору Гази
Ізраїль не планує припиняти вогонь по Сектору Гази
Мінфін Німеччини планує обмежити фінансування України – Bild
Мінфін Німеччини планує обмежити фінансування України – Bild
Посада спікера Конгресу США: з'явилося дев'ять кандидатів від республіканців
Посада спікера Конгресу США: з'явилося дев'ять кандидатів від республіканців
США, Японія та Південна Корея провели перші спільні повітряні навчання
США, Японія та Південна Корея провели перші спільні повітряні навчання
Врешті-решт ХАМАСу не буде: міністр оборони Ізраїлю зробив заяву
Врешті-решт ХАМАСу не буде: міністр оборони Ізраїлю зробив заяву

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
122K
Візит Путіна в Китай: розвідка розповіла про наслідки
53K
Мобілізація в Україні: розвідка зробила заяву
37K
Скандальний Кацуба, який відкупився від тюрми, таємно добивається повного виправдання
16K
У Росії з’явилася нова форма мобілізації: розвідка розкрила подробиці
7227
На Донеччині ЗСУ за один бій знищили дев’ять одиниць ворожої техніки (відео)
7120
У РФ екстрено приземлився літак через неадекватні дії військового

Новини

Тривога на Київщині та атака нових російських дронів: головне за ніч
Сьогодні, 06:40
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 23 жовтня
Сьогодні, 04:55
ЗСУ активізують дії вздовж лінії Бахмут-Горлівка: аналіз ISW
Сьогодні, 04:30
23 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Тривога в Києві тривала менше години
Вчора, 22:17
За добу відбулося понад 80 бойових зіткнень – Генштаб
Вчора, 07:07

Прес-релізи

Психологічна підтримка для дружин військовослужбовців
Психологічна підтримка для дружин військовослужбовців
20 жовтня, 11:52
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту