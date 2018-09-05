Отруєний «Новачком» британець знаходиться в критичному стані
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Чарлі Роулі осліп і частково паралізований
Отруєний раніше «Новачком» британець Чарлі Роулі знаходиться в критичному стані: він осліп і частково паралізований
Про це повідомляє Daily Mail з посиланням на його брата Метью Роулі.
«Це виглядає не дуже - я розмовляв із ним, і він сказав, що не може рухати ні руками, ні ногами. Він абсолютно сліпий, у критичному стані і йому поставлений діагноз «менінгіт», - розповів Метью Роулі.
Роулі знаходиться у відділенні інтенсивної терапії, за словами брата його мова повністю змінилася - вона майже нерозбірлива.
Нагадаємо, 4 вересня Організація із заборони хімічної зброї підтвердила застосування отруйної речовини «Новачок» у Еймсбері.
Раніше повідомлялося, що потерпілий в результаті інциденту в Еймсбері британець Чарлі Роулі відчув себе гірше, він не може рухатися.
Як відомо, наприкінці липня в Солсбері кремували померлу від «Новачка» подругу Роулі - 44-річну Дон Стерджес.
Раніше повідомлялося, що правоохоронці Великої Британії ідентифікували вірогідних учасників нападу на Скрипаля та його доньку.
Британські ЗМІ також оприлюднили всю картину обох отруєнь «Новачком».