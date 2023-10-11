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Обвал рубля. Путін видав спеціальний указ

Діана Гасюк
glavcom.ua
Обвал рубля. Путін видав спеціальний указ
Російський диктатор Володимир Путін
фото з відкритих джерел

Диктатор примусить бізнес здавати валюту державі

Російський диктатор Володимир Путін підписав указ, який передбачає обов'язковий продаж іноземної валюти деякими російськими експортерами. Про це повідомив речник глави держави Дмитро Пєсков, передають росЗМІ.

Указ передбачає встановлення відсотка валюти, яка має бути продана російськими імпортерами. Визначення обсягів та строків здійснюватиметься кабінетом міністрів Російської Федерації.

Основні положення кабміну

  • Обов'язковий продаж валютної виручки експортерами для стабілізації валютного курсу;
  • Уведення обов'язкового продажу валютної виручки для певних компаній з метою підтримки стабільності валютного ринку;
  • Окремі компанії будуть зобов'язані надавати в ЦБ та Росфінмоніторинг плани-графіки з купівлі та продажу валюти на внутрішньому ринку;
  • В окремі компанії РФ будуть введені представники Росфінмоніторингу для забезпечення дотримання правил валютного регулювання;
  • Список компаній, для яких запроваджується обов'язковий продаж валютної виручки, включає 43 групи компаній у сферах нафтохімії, металургії та інших галузей.

Раніше повідомлялося, що курс російського рубля в ході торгів у понеділок, 9 жовтня, впав нижче позначки 102 руб. за долар вперше з 23 березня 2022 року.

Раніше курс долара на Мосбіржі перевищив 100 рублів вперше з 14 серпня.

Як повідомлялося, росіяни будуть змушені платити новий податок «на обвал рубля».

Нагадаємо, влада країни-агресорки до середини 2023 року витратила весь затверджений на рік військовий бюджет і змушена подвоїти суму, яку планують витратити на армію, кинуту на війну з Україною. Криваве протистояння коштуватиме щонайменше  $100 млрд за рік.

У 2024 році на утримання загарбницької армії, що воює проти України, і виробництво зброї федеральне казначейство витратить 10,8 трильйона рублів, або $112 млрд, – майже вдвічі більше, ніж поточного року (6,4 трлн).

Читайте також: 100 рублів за долар – це добре чи погано?
Теги: путін бізнес диктатор Дмитро Пєсков

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